Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda sabato 1° aprile alle 16.10 su Canale 5, Raoul Bova sulla separazione da Chiara Giordano ha affrontato il pubblico a cuore aperto. Per la prima volta, l’attore ha ammesso di aver passato un periodo davvero difficile nei giorni che hanno preceduto la fine del suo matrimonio con la veterinaria sposata nel 2002, dalla quale ha avuto due figli, Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001). Sono stati proprio i ragazzi ad aver sofferto di più dalla rottura dei genitori.

“Ci abbiamo provato a proteggere i nostri figli, ma forse in Italia bisognerebbe trovare un sistema di protezione nei confronti dei minori più adeguato. Credo che non sia stata protetta la sensibilità dei ragazzi”, ha spiegato Bova. “Forse prima non avevo il coraggio di essere felice con me stesso, perché volevo sempre accontentare gli altri” – ha poi aggiunto – “Adesso, invece, sto conoscendo Raoul e sono contento di conoscerlo”.

Le parole di Raoul Bova sulla separazione da Chiara Giordano

Come aveva già spiegato nella sua intervista con Maurizio Costanzo, quelle settimane convulse gli hanno cambiato la vita, ma l’hanno reso anche più forte e libero di manifestare la propria intimità. “Alla fine sono contento di aver vissuto questo momento difficile della mia vita” – ha rivelato – “perché ora mi sento veramente libero, libero dalla schiavitù del consenso degli altri, perché per prendere una medaglia rischi di non riconoscere più te stesso e arrivi alla fine della tua vita dicendo ‘Ma ho fatto veramente quello che volevo fare o ho solo fatto quello che volevano gli altri?’”.