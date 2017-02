0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ancora una volta è finito in nomination ma, grazie al ritiro inaspettato di Massimo Ceccherini, è tornato in gioco senza rischiare il voto del pubblico, e a questo punto viene da chiederselo: Raz Degan è amato o odiato dal pubblico? Lo avrebbero eliminato questa settiana o avrebbero scelto l’attore toscano?

Lo strano caso del concorrente del reality e le statistiche sul suo apprezzamento

Il caso del modello isreaeliano, ex storico di Paola Barale e autore del tormentone “Sono fatti miei”, è un po’ anomalo: sull’Isola nessuno sembra sopportarlo. Il suo estremo rigore lo ha automanticamente messo in una posizione di “uno contro tutti”, motivo per cui è stato già votato più volte per uscire dal reality.

Eppure, a giudicare dai commenti sui social delle pagine ufficiali, sono in molti quelli che da casa sembrano apprezzarlo e supportarlo; curiosamente, però, sono anche molti quelli che non lo gradiscono. Dai alcuni sondaggi in rete, infatti, viene fuori che Raz Degan è amato E odiato allo stesso tempo! Il modello detiene infatti il 45% delle preferenze sul web (Samantha De Grenet è seconda con il10,6%), ma contemporaneamente è anche sul podio del personaggio meno amato, terzo con il 16,5% dietro a Nancy Coppola e Ceccherini.

Raz Degan amato o odiato dal pubblico dell’Isola? Paola Barale spezza una lancia in suo favore

La Barale qualche settimana fa ha voluto esprimere il suo sostegno pubblicando una foto del suo ex sui social e scrivendo: “Preferisco chi ha il coraggio di essere se stesso, mostrandosi realmente per quello che è, non cercando di piacere a tutti i costi.. per questo auguro lunga vita a Raz sull’isola.”

Dopo l’annullamento del televoto di questa settimana, vedremo quale sarà il destino del bel concorrente sull’Isola dei Famosi, e scopriremo se ha davvero tradito la fiducia di Ceccherino o era solo un’insinuazione di Moreno. E voi fate il tifo per lui o contro?