0 CONDIVISI Condividi Tweet

La partecipazione di Raz Degan all’Isola dei Famosi ha puntato nuovamente i riflettori su questo personaggio molto celebre negli anni ’90 in Italia, ma poi scomparso dalla tv nostrana. La lista dei 12 vip che si presteranno a questa nuova avventura in versione “Cast Away” include quindi anche il sexy ex fidanzato di Paola Barale.

Ospite a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani pomeriggio, Degan ha raccontato i motivi che l’hanno spinto a partecipare all’Isola, dove tra gli altri partecipanti, poveremo Massimo Ceccherini, Eva Grimaldi e Samantha Degrenet.

Raz Degan all’Isola dei Famosi: “Mi mancava proprio il timbro dell’Honduras“

Raz Degan all’Isola dei Famosi spiega le ragioni della sua partecipazione: “Ho viaggiato in più di cento paesi, mi mancava sul passaporto un timbro dell’Honduras… Di natura sono un po’ timido. Vado sull’isola per fare un’esperienza di vita e sfidare me stesso, con una cosa che non ho mai fatto. Non è un mio obiettivo vincere”.

“Ho vissuto gli ultimi tre anni in Amazzonia – aggiunge Degan, – “per un documentario che ho girato e che sta per uscire in America; là era bello tosto, molto scomodo. Un’esperienza che mi ha arricchito molto. E poi ho vissuto in paesi del Terzo mondo, dove la gente non ha veramente niente da mangiare. La convivenza con gli altri naufraghi che non conosco sarà l’ostacolo più difficile da superare, per il resto non ho problemi”.

Interrogato sulla vita sentimentale, Degan spiega che è difficile stare con lui perché è sempre in giro e anche un figlio per il momento può aspettare. “Dopo quattordici anni meravigliosi con Paola (Barale ndr) ora sono single. E’ difficile stare con me perché sono sempre via.. Un figlio? Quando sarò pronto magari abbraccerò questa esperienza, per ora no..”.