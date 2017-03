0 CONDIVISI Condividi Tweet

Raz Degan ama ancora Paola Barale, almeno stando alle indiscrezioni di Massimo Ceccherini. L’attore, dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi, si è raccontato nella videochat del reality e, messi da parte gli altri naufraghi, ha fatto trapelare alcune confessioni che il modello israeliano, ormai idolo della trasmissione di Canale 5, gli avrebbe fatto. Una conferma di quanto notato subito da Vladimir Luxuria, che aveva domandato se tra i due ci fosse ancora qualcosa.

“Raz è ancora innamorato di Paola, me lo raccontava sempre di notte”, ha detto il comico toscano, che ne ha anche approfittato per chiarire la sua posizione su Moreno. “Vederlo attaccato da tutti in puntata per quello che è successo con Raz Degan mi è dispiaciuto”, ha dichiarato. “Mi sento veramente quasi come suo padre. Gli voglio molto bene e lo perdono”.

Raz Degan ama ancora Paola Barale?

Ceccherini, già squalificato alla quarta edizione della trasmissione per una bestemmia davanti alle telecamere, è poi tornato sui motivi del suo abbandono. “Avevo già fatto quest’Isola dieci anni fa”, ha raccontato. “Avevo avuto un incidente, avevo sbagliato e mi è piaciuto ritornare e continuare. Però non ce l’ho fatta ad arrivare fino in fondo: sono contento così”.