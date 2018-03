0 CONDIVISI Condividi Tweet

Che la sua permanenza in Honduras non fosse stata tutta rose e fiori, è cosa nota: tuttavia, dopo averlo visto quasi in luna di miele con Paola Barale, sembra strano vedere uno sfogo di Raz Degan contro l’Isola Dei Famosi sui social. Sarà qualcosa della nuova edizione ad infastidire l’ex naufrago? O c’è qualcos’altro sotto?

Il post di Raz Degan contro l’Isola dei Famosi: “Da vomito”

Uno degli indizi che più di tutti insospettisce di quest’aggressione verbale ai danni del reality condotto da Alessia Marcuzzi (e che durante l’ultima puntata ha visto l’uscita dal gioco sia di Simone Barbato che di Valeria Marini) è che il post in questione, pubblicato su Instagram, è stato rimosso dal modello israeliano poco dopo averlo pubblicato

Qualcuno, però, ha conservato uno screenshot che, prevedibilmente, ha cominciato a circolare sul web. Cosa si legge in questo messaggio di Raz Degan contro l’Isola Dei Famosi? Innanzitutto una foto, che molti hanno visto come l’inequivocabile location dello show Mediaset:



Poi una breve e significativa didascalia composta da tre hashtag: “#vomito #inutile #disgrazia”. L’orario di pubblicazione, peraltro, era proprio in contemporanea alla messa in onda del reality. Subito dopo, l’esigenza di cancellarlo e rimuoverlo. In molti si stanno chiedendo cosa ci sia sotto: che Raz si sia pentito di aver preso parte al gioco durante la socrsa edizione? O, invece, che questa rabbia sia frutto delle presunte ‘cattive acque’ che circolano tra lui e Mediaset?

Il motivo della rabbia di Raz: problemi con Mediaset?

“Avevamo visioni differenti” – avevano spiegato i vertici, parlando del mancato incarico dell’ex di Paola Barale al timone di Surviving Africa, un nuovo reality che sembrava fatto apposta per lui, ma che alla fine non gli è stato più affidato. Nessuno ha mai capito i reali motivi, e questa improvvisa esternazione potrebbe essere motivata anche da questo strano episodio…