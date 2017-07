69 CONDIVISI Condividi Tweet

Cosa ci fanno Raz Degan e Paola Barale ad Ibiza insieme? I due proprio non la contano giusta, specialmente se si tiene conto delle due foto che hanno rispettivamente pubblicato sui loro profilo social.

Il doppio scatto che svela Raz Degan e Paola Barale ad Ibiza insieme

Dopo il chiacchieratissimo ‘ritorno di fiamma’ avvenuto sul piccolo schermo – e che ha appassionato il pubblico come una love comedy – le loro strade sembravano essersi divise nuovamente. Dopo l’annuncio di Raz Degan e Luca Argentero al cinema e il tentativo di condurre il nuovo Surviving (altrettanto ‘naufragato’, dato che Mediaset ci ha ripensato), il silenzio era nuovamente calato sul bel modello israeliano.

Fino a qualche giorno fa, quando sia lui che la sua amorevole bionda hanno deciso di pubblicare una bella foto di un tramonto estivo. Ognuno sul proprio profilo Instagram, ognuno con un proprio pensiero ma, a conti fatti, si tratta dello stesso identico scatto.

Un’altra chance per il loro amore? Ecco cos’hanno scritto sui loro rispettivi profili social

La conclusione non può che essere che Raz Degan e Paola Barale ad Ibiza ci siano andati insieme. Ed ecco cos’hanno scritto: “Ci sono tramonti e tramonti” scrive la conduttrice di 616, mentre lui va più sul riflessivo: “Possiamo capire noi stessi quando possiamo vedere noi stessi in qualcun altro” e – particolare che ha acceso di molto la speranza dei loro fan – ha messo hashtag come #bionda” e, soprattutto, #amoresenzaconfini, che aveva già utilizzato per una bella dedica al termine dell’avventura in Honduras:

Ecco il testo finale, preso da Demien di Herman Hesse e riscritto sotto una tenera foto di un loro abbraccio: “Portami con te, ovunque tu voglia. Ma se non ci sei, ho bisogno di qualcosa di te. L’amore non bisogna implorarlo e nemmeno esigerlo. L’amore deve avere la forza di attingere la certezza in sé stesso. Allora non sarà trascinato, ma trascinerà. #loveisfreedom #freedomislove #amoresensaconfini“.

Che sia la volta buona?