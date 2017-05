63 CONDIVISI Condividi Tweet

Raz Degan continua a far parlare di sé. Il vincitore dell’Isola dei Famosi pare abbia ricominciato ad adottare lo stesso atteggiamento dei tempi del reality show. Nulla di strano, in effetti: durante il gioco, l’israeliano ha sempre espresso un certo malessere nei confronti dei compagni d’avventura e la cosa pare non essere mai andata via. Grazie alla vicinanza dell’ex compagna Paola Barale, Raz sembrava essersi ammansito. A quanto pare, invece, i dissapori e i malesseri continuano a far parte della sua attitudine. L’ultima decisione del modello israeliano ha fatto molto discutere ed è stata riportata dallo stesso Alfonso Signorini sul settimanale Chi.

Raz Degan: va ad Amici ma rifiuta Caduta Libera

Come riportato da Signorini, Raz avrebbe rifiutato l’invito di Gerry Scotti al suo Caduta Libera. Insieme al vincitore sono stati invitati anche il resto dei concorrenti del survivor game. Al suo posto, comunque, si è presentato l’ex inviato dell’Isola, Alvin. Chi ha seguito lo show non fatica a capire il perché di questo gesto: Degan è sempre stato molto solitario durante il gioco e forse ha deciso di portare avanti la sua linea di condotta.

Questo significa avere a che fare il meno possibile coi compagni d’avventura. Il vincitore dell’Isola non ha declinato, però, l’invito di Maria De Filippi ad Amici nè quello di Silvia Toffanin a Verissimo. Tutti appuntamenti dove gli altri concorrenti non c’erano. Non deve essere stato piacevole per Gerry Scotti ricevere un no in vista della prima puntata del 2017 di Caduta Libera. Chi sa come l’avrà presa il conduttore…