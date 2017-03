1 CONDIVISI Condividi Tweet

Paura per Raz Degan sull’Isola: come nei migliori film survival, o come nelle scene finali (spoiler!) di Into The Wild, in uno scenario ‘selvaggio’ il protagonista può andare incontro ad incidenti di percorso come una puntura velenosa o, come nel caso del modello israeliano, di un morso di qualche animale.

Dall’astio alla paura per Raz Degan: come cambiano le dinamiche tra i concorrenti

È quello che è successo al bel Raz, che qualche giorno fa era andato in escursione verso la parte interna dell’isola, alla ricerca di noci di cocco da portare agli altri concorrenti: purtroppo, però, complice l’oscurità di alcune zone più forestali dell’ambiente, un animale si è fatto strada e gli ha morsicato il dito.

I medici al suo ritorno gli hanno prontamente somministrato un buon antidolorifico per fargli passare il dolore, e da allora i suoi compagni lo stanno tenendo d’occhio con preoccupazione. Certo, come cambiano le cose! Fino a qualche settimana fa sembrava esserci rivalità e tensione tra di loro, adesso invece i compagni di gioco hanno paura per Raz Degan e per le sue condizioni fisiche:

Anche Giulio Base preoccupato per Raz

“Raz dorme ancora – commenta Giulio Base, preoccupato perché solitamente il modello dorme pochissimo – Sono stato tutto il tempo vicino a lui. Quell’antidolorifico lo ha steso“. Anche Nancy Coppola ha aggiunto: “Mi fa preoccupare così“, ha confessato Nancy Coppola. Tutti i naufraghi hanno fatto sentire all’israeliano la loro vicinanza e al suo risveglio gli hanno fatto trovare un po’ di cibo. Degan, ora, si sta riprendendo anche se i medici lo tengono d’occhio.