L’evocativa scena di Raz Degan con il riso ha dimostrato, in questi ultimi giorni di permanenza sull’Isola, che in realtà l’atmosfera tra i naufraghi-anche dopo l’uscita di Samantha De Grenet e Giulio Base- è ancora tesa e instabile, un po’ come i protagonisti della serie Lost di J.J. Abrams.

La scena di Raz Degan con il riso dimostra che non c’è legame con gli altri naufraghi

In linea con il suo atteggiamento alla “Into The Wild”, il modello israeliano ha compiuto infatti un gesto per omaggiare la natura e la terra, prendendo le distanza dai suoi compagni di gioco: dopo aver messo da parte un buon quantitativo di riso, anziché pensare di condividerlo con gli altri e organizzare una piccola cena d’addio, ha voluto invece gettarlo a terra. Ecco spiegato il motivo:

“Ogni volta ho messo da parte un po’ di riso e sono arrivato a un chilo. Pensavo di offrire una cena agli altri naufraghi, ma il riso ha un significato simbolico: quello di offrire e dare indietro qualcosa di te. Ho capito che io sono riconoscente verso pachamama, la madre terra, e non certo verso di loro, che non capiscono neanche che cos’é pachamama“.

La reazione dei compagni di fronte al gesto di Raz

Il significato della scena di Raz Degan con il riso non è stata capita da tutti: Nancy Coppola, ad esempio, ci ha ironizzato su chiedendo “C’è un matrimonio?” a Eva Grimaldi e Malena. Nessuna reazione dal tenebroso ex di Paola Barale, che ha continuato a spargere chicchi per dimostrare a modo suo quanto quest’Isola sia stata importante per lui.