Prima della semifinale dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha parlato ai microfoni di Fanpage. L’argomento più gettonato è sempre lo stesso: la love story tra Raz Degan e Paola Barale. L’ex modello ed attore israeliano è arrivato alla sfida del televoto con Giulio Base da naufrago più amato della Palapa e “non è un segreto di Stato pensare a quello che potrebbe essere un possibile vincitore”, ha ammesso candidamente Luxuria.

Lo show di Raz e Paola ha mandato il pubblico in delirio, in studio e sui social. “A me è sembrato che ci fosse ancora qualcosa tra i due”, ha rivelato l’opinionista del reality show. “Ho la sensazione che Raz sia ancora tanto innamorato di Paola e credo che anche lei senta qualcosa per lui. La mia sensazione è che sia stata proprio la Barale a decidere di interrompere la loro storia e che, però, avendolo rivisto in televisione, le si sia riaccesa una fiammella”.

Raz Degan e Paola Barale, il retroscena di Luxuria

“Fu lei a rivelarmi qual era la sua titubanza maggiore”, ha aggiunto Vladimir. “Mi disse: ‘Oddio, non voglio. Così ricomincia tutta la storia. Ho fatto tanto per lasciarmela alle spalle e adesso voi mi ci state rimettendo dentro’. Era consapevole che quella scelta avrebbe potuto far nascere qualcos’altro”. Luxuria ha infine “scagionato” i fuorionda di Eva Grimaldi e ha spiegato che il coming out dell’attrice in diretta tv era già stato programmato: “Ne aveva informato perfino la sua famiglia”.