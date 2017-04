1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ancora una settimana e l’Isola dei Famosi incoronerà il suo vincitore. La puntata di martedì 4 aprile svelerà i nomi dei naufraghi che accederanno alla finale del 12 aprile e in attesa del testa a testa con Giulio Base, Raz Degan svela il segreto sulla moglie e i figli durante una diretta che lo ha reso ancora di più idolo di questa edizione del reality show.

Reduce da uno stop forzato per il morso al dito che lo ha messo KO, l’ex modello e attore israeliano ha ripensato alla sua vita da spirito libero e confessato alcuni dettagli del suo privato. “Ieri sera quando ero sveglio in pieno dolore ho un po’ contemplato la mia vita”, ha detto a Nancy Coppola. “La mia scelta di essere nomade ha creato questo personaggio, questo carattere, la vita che ho”, ha poi aggiunto, alludendo agli ultimi cinque anni passati nella foresta amazzonica (per girare il documentario L’ultimo sciamano, in uscita su Netflix) e nei Paesi del Terzo Mondo.

Raz Degan svela il segreto sulla moglie e i figli

“A cinquant’anni non ho famiglia, non sono sposato, non ho figli”, ha ammesso. “Rimpianti? Sì, ma durano dieci minuti”. Ma quando la Coppola gli ha chiesto se non sia arrivato il momento di prendersi qualche responsabilità, Raz ha rivelato: “Beh, tutto può cambiare”. Ricominciare con Paola Barale è possibile? “Sono egocentrico, narcisista e individualista”, ha poi rivelato a Giulio Base. Un dialogo tra rivali prima del momento clou: l’eliminato tra i due dovrà abbandonare la Palapa, ma potrà partecipare al televoto insieme a Eva e Moreno, ancora sull’Isola primitiva. Solo allora si deciderà chi entrerà in finale.