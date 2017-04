1 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno fatto discutere le parole di Raz Degan a Verissimo. L’attore e regista israeliano, vincitore dell’Isola dei Famosi 2017, è stato ospite del salotto pomeridiano di Silvia Toffanin per la sua prima intervista tv da trionfatore del reality di Canale 5. Tra i ringraziamenti, il racconto dell’esperienza privata e di quella pubblica nella trasmissione, l’ex modello non si è fatto sfuggire l’occasione per lanciare l’ultima stoccata ai suoi compagni d’avventura.

Gli altri naufraghi, infatti, sono stati “difficili da digerire, io ero uno ma voi eravate in tanti”, ha rivelato. “Ogni vostro insulto mi ha reso più forte. All’inizio del percorso ho cercato di condividere con voi tutto, insegnarvi a pescare, costruire un riparo, scaldarvi, ma mi sono sentito sputato via dal gruppo in maniera clamorosa e me ne sono andato, preferendo la mia integrità. Inizialmente io posso passare per marziano, ma i marziani eravate voi”.

Raz Degan a Verissimo: ultime parole al veleno

Con un certo disappunto da parte della conduttrice, Raz ci è andato giù pesante: “Il mio rimpianto è stato quello di non avervi legato a un albero”, ha detto con acida ironia. “Nei viaggi non mi posso portare dietro tutto. L’umido lo lascio a casa”, ha aggiunto, per poi correggere il tiro quando la Toffanin l’ha richiamato alla calma. “Da casa avrei fatto il tifo per il paguro”, ha chiosato.

Degan, che ha deciso di devolvere metà del suo montepremi ai bambini della Siria, riserva parole al miele soltanto per la sua Paola Barale: “La notte passata con Paola sull’Isola è stata una boccata d’aria sana, prima stavo un po’ in apnea”, ha spiegato. “All’inizio non sapevo nemmeno dove fossi. Fino alla terza settimana ero convinto di fare un programma che si chiama ‘Survivor’. Non sapevo cosa fosse un confessionale e non capivo perché dovessi fare dei giochi. Poi è arrivata Paola che solo guardandomi capisce come sto con la mia mente e la mia anima. E lei mi ha confermato che quello che stavo facendo era in linea con il mio modo di essere”.

Eppure quei colleghi naufraghi…

“Ringrazio la bionda con tutto l’affetto del mondo, alla quale va in gran parte il merito di questa esperienza”, ha aggiunto. Ma in fondo, da saggio guerriero, Raz ha finito anche per riconoscere il valore degli “avversari”: “Loro mi hanno spinto mentalmente a contemplare la vita in un altro modo, cercando di convertire certe sensazioni negative in altro. Facevano parte del percorso che mi ha dato la forza di andare avanti”.