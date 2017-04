1 CONDIVISI Condividi Tweet

In linea con la sua attitudine da eremita, ed anche alla sua famosissima battuta da copione “Sono solo fatti miei”, quello che si è visto dopo l’ultima puntata dell’Isola è Raz Degan vincitore solitario. Niente interviste, niente dichiarazioni, niente carosello televisivo di rito, solo un distaccato silenzio.

Raz Degan vincitore solitaro e decisamente anomalo

A raccontarlo è proprio lo staff del celebre reality, che ogni volta che ha (inutilmente) cercato di avvicinarlo per un semplice commento si è sentito rispondere: “Il mio contratto finisce qui, io non faccio proprio niente“. Di sicuro, però, sappiamo cos’ha deciso di fare con la famosa metà del montepremi (di 100ila euro) che si è aggiudicato come primo classificato: donarlo ai bambini della Siria.

L’unica che ha provato a rompere il silenzio di Raz Degan vincitore solitario è stato Paola Barale, la sua bionda preferita, l’unica che finora è riuscita a far breccia nella sua riservatezza. Purtroppo, però, anche lei si è vista costretta a lasciare gli studi senza aver raggiunto il suo scopo: “Sono stanca di tentare di farlo ragionare“, avrebbe commentato prima di andar via.

Silenzio stampa di Raz dopo la vittoria all’Isola

Insomma, silenzio stampa e coerenza con il tipo di personaggo che Raz si è dimostrato in tutto il tempo dello show. Chissà se riuscirà a scappare dalla stampa per molto ancora!