Raz Degan ha fatto un test a Giulio Base

Ricordate quando, nella celebre commedia ‘Mi presenti i tuoi’ Robert De Niro mette sotto torchio il genero Ben Stiller sottoponendolo alla macchina della verità? Ecco, Raz Degan ha fatto un test a Giulio Base che ricorda molto quella scena. Solo che le dinamiche sono un po’ più sottili…

Come il pubblico da casa sa bene, questa settimana sono loro due i nominati: dopo l’uscita di Samantha De Grenet, che martedì 4 aprile sarà in studio dalla Marcuzzi, l’atmosfera sull’Isola sembrava essersi un po’ rilassata. Ma c’è un naufrago che, coerentemente con la sua attitudine dall’inizio del programma, ha sempre un occhio aperto sugli altri, pronto a ‘smascherare’ i bugiardi.

Si tratta, naturalmente del bel modello israeliano, che nonostante l’incidente con l’animaletto e l’abbattimento da antidolorifico, ha deciso di mettere alla prova il suo ‘rivale’ in nomination. Ecco, quindi, come Raz Degan ha fatto un test a Giulio Base:

in seguito all’esito non proprio soddisfacente della prova ricompensa (a cui Raz non ha partecipato, e che ha premiato i concorrenti solo con un pezzettino di frittata), l’ex di Paola Barale ha pescato un grosso pesce. A quel punto, ha fatto una strana offerta al regista: o lo dividevano loro due soli, o lo avrebbe mangiato solo Degan.

Cosa c’era dietro ‘la macchina della verità di Raz’

L’intenzione dietro questa provocazione era esplorare l’onestà del nominato: “Se sarà sincero, mangerà il pesce. Se sarà falso, starà con loro perché ha paura“. Alla fine pare che Base non lo abbia mangiato…!