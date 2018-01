513 CONDIVISI Condividi Tweet

“Sono un marito adesso”: queste le parole con cui abbiamo saputo che Ricky Martin si è sposato. Il cantante e attore – a breve potremo finalmente vederlo nei panni del giovane amante di Gianni Versace in ‘American Horror Story‘ – è convolato a nozze con il suo Jwan Yosef dopo una tenerissima proposta.

Ricky Martin si è sposato: la tenera dichiarazione del cantante risale a più di un anno fa

“Ero molto nervoso – aveva raccontato nel novembre 2016 ad Ellen Degenres – mi sono messo in ginocchio e ho tirato fuori non la famosa scatolina ma un piccolo sacchetto di velluto. Ho detto, ‘Ti ho preso una cosa… voglio passare la mia vita con te’. E lui mi guardava come a chiedermi ‘Qual è la domanda?’. Allora gliel’ho detto: ‘Mi vuoi sposare?’.

Yosef ha 12 anni meno di Ricky, ed è stata la sua seconda storia seria. Prima di lui c’era Carlos Gonzales, 45 anni, insieme al quale ha avuto Valentino e Mateo, di 8 anni, nati da madre surrogata. Ora però il cantante ha deciso di fare il grande passo.

Ma dove sono le foto dei fiori d’arancio e le testimonianze del fatto che Ricky Martin si è sposato? La cerimonia è stata riservata ma, come racconta lo stesso cantante: “tra un paio di mesi faremo una grande festa per celebrare la nostra unione”.

E allora tanti auguri al bellissimo portoricano che, negli anni ’90, ha fatto innamorare anche il nostro paese: ricordate il suo video ‘Livin la vida loca’ dove ha esordito, in veste di attrice, anche Nina Moric?

A questo proposito, risalgono a gennaio 2017 le dichiarazioni della showgirl che, parlando delle sue prime impressioni su Ricky Martin, ha detto: “Sinceramente il presentimento l’ho Avuto al momento del bacio. Non ci mise nemmeno un po’ di malizia. Non capivo se era un mega professionista, o altro. In seguito ho capito.“