Dopo il cambiamento di rotta nell’ambito del palinsesto ( leggi della fuga a gambe levate del reality Mediaset di fronte alla concorrenza del Commissario Montalbano) arrivano nuove anticipazioni, tra cui alcuni clamorosi rientri all’Isola Dei Famosi 2018! Immaginate di chi si possa trattare?

I prossimi rientri all’Isola Dei Famosi: anticipazioni sulla nuova puntata

Sta per cambiare di nuovo tutto nel gioco condotto da Alessia Marcuzzi: mentre si attende l’esito della nomination di questa settimana, che porterà ad una nuova eliminazione, voci affermano che il cast potrebbe ripopolarsi dopo i recenti forfait di alcuni naufraghi.

Ma andiamo con ordine: tra gli ‘spoiler’ della nuova puntata troviamo, innanzitutto, un nuovo esperimento di Giucas Casella ‘il guaritore’: dopo il momento (un po’ stracult) dell’ipnosi a Francesca Cipriani, pare proprio che ci riproverà con qualcuno in studio… cosa succederà questa volta? Abbiamo ancora davanti agli occhi l’immagine dell’esuberante showgirl che, dopo essere quasi svenuta, si butta dall’elicottero e poi lo bacia ripetutamente sulla bocca…

Previsto, inoltre, l’attesissimo confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, sulla scia del velenoso episodio di (presunta) omofobia da parte del pugile nei confronti del sensitivo – e dei relativi salottini di Domenica Live, dove anche Micheal Terlizzi ha voluto difendere il padre dalle ingiurie e critiche del web.

Chi tornerà in gioco stasera?

Ma quali saranno questi vociferati rientri all’Isola dei Famosi? Di chi si tratta? Per una tra Elena, Alessia e Bianca, almeno due persone dovrebbero tornare in gioco: si tratterebbe, plausibilmente, di alcuni dei naufraghi confinati nell’Isola Che Non C’è.

E tu chi preferiresti tra Filippo, Paola, Nadia e Cecilia? Lo scopriremo lunedì 5 marzo alle 21.10 su Canale 5 con una nuova diretta dello show.