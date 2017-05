1 CONDIVISI Condividi Tweet

Rihanna ingrassata è una di quelle cose che pochi si sarebbero mai aspettati di vedere. La star delle Barbados ha sempre fatto sfoggio di un fisico invidiabile. Riri non è mai stata magrissima ma si può dire, comunque, che le sue forme siano sempre state ok. Il suo corpo burroso lei lo ha sempre esibito con fierezza servendosi di trasparenze e vestiti che lasciavano ben poco all’immaginazione. Ultimamente, però, circolano in rete alcune foto della cantante visibilmente ingrassata. Non si può far a meno di domandarsi cosa stia succedendo e qualcuno ha già un’idea al riguardo.

Rihanna ingrassata: baby Riri in vista?

Si sa, basta una foto sospetta per scatenare la rete. Nelle immagini in questione, è possibile vedere una Rihanna ingrassata che gira per le strade di New York. Maglia larga su jeans che le fasciano fianchi e cosce. Sembra, infatti, che Riri abbia la tendenza ad accumulare peso proprio in quelle zone. Ad ogni modo, il suo abbigliamento insinua qualche dubbio. Che stia cercando di nascondere qualcosa?

La rete, come sempre, ha detto la sua ed ha subito pensato a Rihanna incinta. Tra chi potrebbe essere il padre di un ipotetico baby Riri ci sono due nomi: Drake, ultimo fidanzato noto della cantante (solo l’anno scorso abbiamo visto Rihanna e Drake affiatati ai Brit Awards) e l’ex Chris Brown. Con quest’ultimo pare che l’artista abbia ripreso a sentirsi dopo averlo chiamato per gli auguri di compleanno a inizio maggio confessandogli che lo ama ancora. La verità su questa storia, se ce n’è un fondo, la scopriremo solo col tempo.

Paura per Rihanna: torna in libertà il suo stalker

Che Rihanna abbia messo su peso lo si vede anche dalle foto postate sul suo account Instagram BadGalRiri. I fan della cantante, comunque, hanno da preoccuparsi di ben altro. Salmir Feratovic, lo stalker di Riri, è di nuovo in libertà dopo essere stato fermato la scorsa settimana a New York. L’uomo tormenta Rihanna già da un anno e ha dichiarato di non aver intenzione di fermarsi.