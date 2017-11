304 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’eliminazione dalla casa, come da copione, la sorella di Belen è stata invitata qui e là nei salottini Mediaset per commentare insieme le sue avventure nel reality: tra i suoi impegni, tuttavia, ha deciso di disertare Domenica Live, ed ecco la risposta di Barbara d’Urso a Cecilia Rodriguez per questa sua decisione…

Non si presenta a Domenica Live: il commento in diretta di Barbara D’Urso a Cecilia Rodriguez

Molto sui generis i due fratelli, entrambi usciti dal gioco in queste ultime settimane e non ancora entrati appieno nel meccanismo delle presenze nel talk show a cui vengono invitati. Basti pensare che Jeremias, ad esempio, era stato chiamato ad intervenire a Mattino 5 e, per tutta risposta, si è ‘svegliato in ritardo’ ed è arrivato in un secondo momento, scusandosi con il pubblico e promettendo di tornare in un’altra occasione per un approfondimento.

Domenica Live (che adesso non ha neanche la concorrenza dell’altro contenitore pomeridiano del week-end, dato che Domenica In ha cambiato formula per evitare il baratro) questa settimana doveva ospitare una serie di protagonisti e opinionisti per discutere delle ultime dinamiche della casa del GF Vip. Di fronte all’assenza dell’ultima eliminata, la presentatrice ha reagito così:

“Domenica Live è un programma democratico. Chi vuole viene, chi non vuole non viene. Da me vengono fior fiori di artisti con un curriculum di tutto rispetto. Siamo liberi. Facciamo il 22% anche senza i fratelli Rodriguez.” Pungente e sprezzante, ‘Carmelita’ non le manda a dire ai ‘disertori’ del suo show.

Luxuria sdrammatizza l’assenza della sorella di Belen

Luxuria, presente anche lei in studio, la butta invece sull’ironia, commentando che… “Cecilia sarà rimasta chiusa nell’armadio“, in relazione alle innumerevoli battutine e domande che la sorella di Belen sta ricevendo in merito al famoso episodio con Ignacio Moser.

Come reagirà Cecilia a questo commento della d’Urso? La notizia, ormai, sta correndo…