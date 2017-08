22 CONDIVISI Condividi Tweet

Ce l’aspettavamo ed eccola qua: la risposta di Gianluca Vacchi alla notizia del suo pignoramento è arrivata precisa e puntuale come un gufo spedito ad Hogwarts, la scuola di Magia e Stregoneria del mondo di Harry Potter.

La risposta di Gianluca Vacchi non tarda a farsi attendere: ecco il video che ha pubblicato a commento del pignoramento dei suoi beni

Solo di recente abbiamo appreso che l’imprenditore più social del web – famoso per la sua filosofia ‘Enjoy’, ovvero quella di godersi la vita e mirare al piacere, quasi in stile dannunziano – ha accumulato dei notevoli debiti con le banche.

Per chi non lo sapesse, i guai finanziari di Gianluca Vacchi – da quanto dichiarano i quotidiani La Nazione e Il Resto del Carlino – ammonterebbero a circa 10 milioni di euro da riscuotere per la BPM, tradotti in yacht di lusso, azioni e ville di proprietà. Un brutto colpo per la stella del web, di recente apprezzato anche oltremanica dai lettori di Buzzfeed, che lo hanno eletto icona hot in un articolo corredato di molti scatti.

A commento di questa vicenda dal sapore economico è arrivata una risposta di Gianluca Vacchi che rispecchia in pieno il suo stile: un video Instagram breve, conciso e…provocatorio.

Ecco il video di reazione di Vacchi

A ri-condividerlo e la sua pagina ufficiale del fanclub: nel breve clip sentiamo l’imprenditore con la passione per i dj set canticchiare una celebre canzone di Jovanotti e scrollarsi dalla spalla un po’ di ‘polvere’, gesto simbolico per dire che ‘Francamente se ne infischia’ di tutte queste chiacchiere su di lui.