Come in thriller home-invasion, una rissa al Grande Fratello Vip ha richiesto l’intervento della sicurezza nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre. Alle tre circa, all’esterno della Casa più spiata d’Italia si sono sentite urla sguaiate provenire da un megafono. Tra gli inquilini è scoppiato subito il panico.

L’autore del gesto è Francesco Monte, il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Il ragazzo si è piazzato fuori dagli studi per redarguire la sua “Gorda”. Poco dopo altre grida: “Basta, basta, qui fuori è scoppiato il casino!” e poi una voce di donna, con spiccato accento romano, che evidentemente abita in zona: “Ve ne dovete annà. Avete rotto…”.

Monte è geloso per il rapporto che si sta venendo a creare nel reality tra la fidanzata e Ignazio Moser. Tra i due, infatti, sembra esserci una certa simpatia. Prima si sono scambiati reciproci massaggi e poi hanno deciso di fare la doccia insieme, con la promessa di un tatuaggio. La prima doccia al GF Vip di Rodriguez aveva già scatenato ben altre polemiche. D’altronde le settimane di reclusione iniziano a pesare e la sorella di Belen sente ogni giorno di più la mancanza di Francesco.

Il fidanzato se ne era accorto e aveva già fatto sorvolare un aereo sopra la Casa per chiederle cosa stia succedendo. “Succede che sto impazzendo”, era stata la risposta dell’argentina. Dopo oltre quattro anni di relazione, lui non ha nessuna intenzione di lasciarla scappare. La coppia, almeno per ora, pare salva. Decisamente meno sereni gli altri inquilini del programma.

Rissa al Grande Fratello Vip: la reazione di Malgioglio

Le immagini notturne hanno infatti mostrato Cristiano Malgioglio alla disperata ricerca di informazioni su cosa stesse accadendo. Il cantautore si è rivolto direttamente alla regia del Grande Fratello e gli è stato risposto di entrare in confessionale. Il momento clou delle urla notturne e della paura è disponibile sul sito del GF a questo link.