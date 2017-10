325 CONDIVISI Condividi Tweet

La rissa Grandi Clery al GF Vip è stato uno dei momenti televisivi peggiori degli ultimi anni. Lo stesso Cristiano Malgioglio, inquilino della Casa più spiata d’Italia, l’ha definito “un brutto spettacolo”. Lo scontro tra le due primedonne è andato in onda nella settima puntata del reality di Canale 5, lunedì 23 ottobre in prima serata.

La sfida, in realtà, era iniziata nella sesta puntata. Grandi aveva apostrofato l’ingresso della collega nel programma così: “Spero che Corinne Clery non si infili nel mio letto, come ha fatto in passato”.

Serena Grandi e Corinne Clery si erano già attaccate nel corso di una movimentata puntata di Domenica Cinque. Il merito del contendere tra le due ex icone sexy del cinema italiano era sempre Beppe Ercole, marito della star di Miranda dal 1987 al 1993 e padre di Edoardo, figlio nato nel 1989. Nel 2004, l’arredatore e famoso playboy negli anni Settanta si era subito risposato con Clery, la quale l’avrebbe accudito fino al giorno della sua morte, l’8 aprile del 2010. Un rapporto che ha lasciato ferite ancora aperte nelle due attrici.

In un patetico siparietto televisivo, Corinne e Serena hanno avuto modo di dirsi faccia a faccia quello che pensano l’una dell’altra. Il risultato è stato desolante. “Ma chi sei?”, ha esordito Grandi. “Voglio solo dirti una cosa: anche Edoardo mio figlio lo dice, ti scongiuriamo di lasciarci stare, non abbiamo bisogno della tua visibilità”. A quel punto Clery è esplosa.

“Ma sei pazza?”, ha subito ribattuto. “Tu stavi con un altro già da anni quando io ho conosciuto Giuseppe. La tua vita è finta, come l’Oscar che ti sei tatuata. Sono 22 anni che parli solo male di me e di Giuseppe”. Da lì è un susseguirsi di parolacce e insulti. Da “Falla finita di parlare male di me, sei un baule vecchio” a “Ti sei guardata le tette? Mio marito te le ha fatte rifare come le mie”. Un siparietto che non è piaciuto al pubblico, neanche sui social. La clip completa è disponibile a questo link.