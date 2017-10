129 CONDIVISI Condividi Tweet

La rissa tra Simona Izzo e Marco Predolin a Domenica Live è stato uno dei momenti più trash della nuova edizione del talk di Barbara D’Urso. Il loro incontro negli studi di Canale 5 avrebbe dovuto sancire il chiarimento tra i due eliminati dal Grande Fratello Vip. Invece è scoppiata una lite furibonda e sono voltati insulti pesanti tra i due.

All’ex conduttore non è bastato l’attacco di Ricky Tognazzi dopo il finale concitato della puntata del reality andata in onda lunedì 9 ottobre. Stavolta il confronto si è subito trasformato in una baraonda.

Tutto era cominciato all’interno della Casa più spiata d’Italia. Predolin aveva definito l’attrice e regista romana “la più falsa della casa”. Izzo, per ribattere alle critiche ricevute, ha contrattaccato definendo l’ex presentatore “un conduttore trombato”. Predolin non si è trattenuto ed è passato all’offensiva: “Hai la lingua biforcuta e andrai a pulire sanitari un giorno”.

Un botta e risposta senza esclusioni di colpi nonostante Marco fosse entrato in studio con i migliori propositi e chiedendo di evitare “colpi bassi”. Uno scontro che secondo Marco Balestri riporta agli anni Ottanta quando “il mondo del cinema guardava quello della televisione con la puzza sotto il naso”.

Clamorosa rissa tra Simona Izzo e Marco Predolin

Non contento, Predolin se l’è presa anche con Carmen Di Pietro. Durante un gioco nel corso del reality, le aveva toccato le parti intime. Presentatosi in studio con un mazzo di tulipani per chiudere la vicenda, al rifiuto delle scuse da parte della showgirl ha detto: “I fiori non te li do, perché hai detto che ti ha dato fastidio, quindi li do a tua mamma. Suor Carmen, ma smettila. Siamo diventati tutti puritani. Tu eri mia amica, non lo sarai più”.

Predolin, antieroe politicamente scorretto delle seconda edizione del GF Vip, ha concluso il doppio duello con sarcasmo. “Io sono very normal people, tu sei una snob, una very important person”, ha dichiarato a Simona Izzo. Il video della rissa tra i due è disponibile a questo link.