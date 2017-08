58 CONDIVISI Condividi Tweet

È scoppiata a Gallipoli una rissa tra Simone Rugiati e Manfredi del Gf. In una discoteca della cittadina pugliese, sono volate parole grosse tra lo chef della tv, tornato su La7 con la nuova edizione di Cuochi e Fiamme, e l’ex-concorrente del reality.

Il gieffino – stando al suo racconto – aveva prenotato un tavolo con i suoi amici. Arrivato a ora di cena, ha trovato il suo posto occupato da Rugiati. Prima di lasciare il tavolo come richiesto dai gestori del locale, lo chef sarebbe andato in escandescenze. Ma l’accusato non ci sta e ha replicato in maniera piccata.

Sulla sua pagina Facebook, Domenico Manfredi ha raccontato per primo la sua versione dei fatti. “Avevo deciso di passare una serata in compagnia dei miei amici prenotando un tavolo”, ha scritto. “Quando arrivo trovo Rugiati, appropriatosi del mio tavolo senza neanche essersi presentato né a me né ai miei amici, che iniziano a chiedersi cosa stia succedendo”.

Le cose sono degenerate quando “il cuoco strappa la targhetta sul tavolo con il mio nome e inizia a gridare contro i buttafuori ‘Questo tavolo adesso è mio’, guardando tutti con aria minacciosa e tentando di provocarmi”.

Rissa tra Simone Rugiati e Manfredi del Gf

Ma Rugiati non ci sta. Sarebbe tutto “falso, tutto per farsi pubblicità”. In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, lo chef e conduttore respinge ogni accusa. “Sono andato via dal locale proprio per evitare problemi”, ha spiegato.

Anche se dice di non voler “dettagliare le cose perché sono tutte chiacchiere”, il cuoco tv sottolinea che la versione del gieffino “fa anche ridere i suoi amici, che erano al mare con me il giorno dopo”. “È facile scrivere queste cose perché combaciano con quello che è il mio carattere”, ha aggiunto. “Vacanza provata a rovinare, ma non ce la puoi fare…”.