I talent show spesso possono rivelasi contenitori di forti emozioni, oltre che di indiscutibili talenti. La ventenne Rita a X Factor, durante l’ultima puntata andata in onda, ha stregato tutti con la sua esibizione e ne è diventata esempio palese. La sua Sally ha commosso tutti, giuria e pubblico in studio. Un’esibizione davvero intensa che ha lasciato il segno persino a Manuel Agnelli. Niente lacrime per lui, ovvio, ma tanta convinzione sulla straordinaria bravura della ragazza.

Rita a X Factor raccoglie il consenso della giuria e del pubblico per andare dritta in finale

Già durante la prima puntata X Factor 2017 Levante, Fedez e Mara Maionchi mostrano gli occhi lucidi. Difficile trattenersi, anche questa volta, di fronte all’espressività di Rita mentre canta. La ragazza ha scelto di portare un brano speciale e significativo: “Sally racconta di me, dovevo cantarla”. La Bellanza è giovanissima ma ha già un passato travagliato alle spalle, come dice anche Levante: “Hai 20 anni ma racconti tutto il dolore e non tutti possono cantare Sally”.

Per Fedez, poi, non ci sono dubbi: “Ti meriti il live”. Insomma, pare proprio che il talent show di Sky Uno abbia già trovato una vincitrice morale e sembra già di vedere la Bellanza in finale. A far scendere qualche lacrima, comunque, non è solo la sua voce: Rita racconta della sua vita e condivide un po’ del suo dolore con chi la ascolta.

Rita Bellanza: una voce incantevole dal passato difficile

Viene da Bergamo ma non è nata lì: Rita nasce in Calabria ma viene strappata alla sua famiglia a causa del padre. La bimba viene portata al nord e sarà lì che vivrà presso la comunità Arcobaleno. Prima di trovare un po’ di stabilità nella provincia bergamasca a Riva di Solto, la Bellanza passerà in affidamento a ben tre famiglie. La ritrovata serenità le permetterà di concedersi alle sue passioni, il canto prima di tutto. Grazie alla sua bravura riuscirà a ottenere una borsa di studio per frequentare corsi di perfezionamento e approfondire le sue conoscenze di lettura, canto corale, ear training e piano complementare.