Rita Dalla Chiesa accusa i fan di Romina Power dello sciacallaggio mediatico di cui è vittima nelle ultime settimane. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la conduttrice è stata massacrata sui social per esser stata eccessivamente protagonista in questo momento di dolore e per aver mancato di rispetto a Carlotta Mantovan. “Vorrei dire che non possono minare il mio vissuto con Fabrizio con paragoni che non esistono”, ha spiegato in un’intervista a Tiscali.

Quando Rita ha difeso Loredana Lecciso, lo ha fatto per i suoi trascorsi personali. “Al Bano e Romina si sono lasciati in un determinato modo. Fabrizio ed io ci siamo lasciati in un altro”, ha raccontato. “Ogni coppia ha le proprie dinamiche ed equilibri che vanno rispettati. Io non posso pagare per essere stata amica da sempre di Al Bano e per non esserla stata di Romina, ma solo perché lei, quando si sono separati, è partita per l’America e non abbiamo avuto modo di approfondire la nostra conoscenza”.

“Sono stata vicino ad Al Bano negli anni della sua solitudine e in quelli in cui ha conosciuto Loredana. Se il tuo migliore amico sta con una persona, non puoi essere negativa nei confronti di questa persona. Capivo che ad Al Bano avrebbe fatto piacere e così è nata anche un’amicizia con Loredana. Io non voglio essere tirata in ballo nelle questioni di Romina, Al Bano e Loredana perché sono fatti esclusivamente loro. Voglio salvare la mia amicizia con Al Bano, la mia amicizia con Loredana e instaurare quel rapporto che non sono riuscita a instaurare anni fa con Romina”.

Rita Dalla Chiesa oggi vuole vivere in pace il dolore

“Trovo incredibile e inverosimile che ci sia qualcuno che possa pensare che io abbia bisogno di parlare di Fabrizio Frizzi per essere intervistata”, ha aggiunto a Tiscali. “È dal 1982, da quando hanno ucciso mio padre, che sono sotto le luci dei riflettori e delle telecamere e tutto questo mi pesa perché condividere i momenti belli fa piacere a tutti ma condividere i momenti brutti è terribile”. “In questo momento – ha concluso – vorrei essere totalmente dimenticata e soffrire in santa pace il mio dolore. Nei confronti di Carlotta mi sono sempre comportata bene fin da quando Fabrizio era in vita e maggiormente oggi”.