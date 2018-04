203 CONDIVISI Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa attaccata sui social replica ai suoi haters. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, la conduttrice è stata vittima di aspri commenti. C’è chi la accusa di essere stata eccessivamente protagonista in questo momento di dolore e chi di aver mancato di rispetto a Carlotta Mantovan. “I cafoni e quelli in malafede basta bloccarli per non sporcare una pagina di persone perbene… che odorano di ‘buono’, e che hanno un cuore pulito”, ha scritto la presentatrice in un post pubblico sulla sua pagina Facebook.

Rita Dalla Chiesa attaccata sui social: replica piccata

Dopo aver chiesto pubblicamente rispetto per Frizzi e Mantovan al Maurizio Costanzo Show, Dalla Chiesa ha commentato le tante risposte di sostegno che le sono arrivate. Anche perché starebbe meditando una decisione amara e controversa: “Sto pensando di andarmene”, ha ammesso. “Se va sulla mia pagina di tutti questi anni trova i pensieri, le battaglie, e tutto quello che mi avvicina ai miei fratelli”, ha specificato in replica ad un utente.

Rita accetta ogni tipo di parere, ma “dipende da come si dicono le cose. E soprattutto se non viene distorta la verità. Bruttissima gente davvero”. “La cattiveria e l’ingiustizia, impastate con la malafede e l’ipocrisia, fanno molto male. Anche se… non mi avete fatto niente…”, ha aggiunto, citando la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Rita Dalla Chiesa: Facebook diventa un ring

La conduttrice ha anche commentato un articolo molto controverso di Aldo Grasso, apparso su IoDonna. Il critico tv si è detto sorpreso di un Paese come l’Italia “che non si ferma per Falcone ma si ferma per Frizzi”. “Aldo Grasso ha perso la solita ottima occasione per tacere. Soprattutto su Falcone”, ha scritto Dalla Chiesa. “Secondo lui, Fabrizio aveva il potere di fare saltare una trasmissione che, il direttore generale di allora, voleva andasse in onda per forza? Secondo lui Fabrizio non ci ha provato?? Ero nel suo camerino, quella sera, e so cosa è successo, quanto è stato male e quanto si è battuto per evitare la messa in onda. Perfino il giudice Caponnetto l’ha capito e gli ha scritto una bellissima lettera. Ad Aldo Grasso sfuggono troppe cose”. Qual è allora la verità? “Grasso non ha mai amato Fabrizio. Forse avrebbe voluto essere al suo posto…”.