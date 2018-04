1 CONDIVISI Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa chiede rispetto per Frizzi e Mantovan dopo la scomparsa del conduttore e suo ex marito. La presentatrice è stata ospite del Maurizio Costanzo Show e ha voluto smentire le malelingue che si sono inseguite nelle ultime settimane. “È difficile parlare di una persona che ha cresciuto tua figlia per 16 anni. Giulia ogni tanto si sbagliava e lo chiamava papà. Anche lei oggi sta subendo un trauma…”, ha raccontato.

Rita Dalla Chiesa chiede rispetto per Frizzi e Mantovan

“A novembre ha perso il marito, ora Fabrizio. Non è proprio un momento facilissimo, però penso sempre che si deve rispettare la figura della moglie, che è Carlotta, e della figlia Stella che Fabrizio amava moltissimo”, ha aggiunto. Dalla Chiesa ha raccontato che Carlotta “fino ad oggi ha vissuto con un uomo che l’ha amata, protetta e riempita di tenerezza. Quello che la gente tante volte non riesce a capire è che si può vivere nel bene globale di una famiglia pur essendosi lasciati. Io e Carlotta ci sentiamo tutti i giorni, ci siamo rispettate sempre”.

La conduttrice ha poi rivelato: “Fabrizio mi chiamò alle due di notte per dirmi che si era innamorato di Carlotta… Perché l’amore va oltre, non è solo amicizia e va trattato bene, con delicatezza”. Quanto ai veleni, nati soprattutto sui social, ha le idee chiare: “L’amore genera amore e la cattiveria torna indietro”. Ciò che Fabrizio le ha lasciato è semplice: “Mi ha insegnato ad avere rispetto per tutti. Mi diceva sempre: ‘Quel poco che abbiamo lo abbiamo grazie al pubblico’. Bisogna avere rispetto. Sono molto orgogliosa di aver conosciuto e di avere vissuto una grandissima parte della mia vita con lui. Non si incontrato spesso delle persone come Fabrizio. Non ho dimenticato un solo secondo della mia vita con lui, nel bene e nel male”.

Rita Dalla Chiesa oggi: dalla figlia Giulia alla perdita di Fabrizio

Se il loro matrimonio era finito da anni, il loro rapporto d’amicizia era rimasto immutato nel tempo. “Mi spiace solo una cosa. Che l’odio, la cattiveria e i pregiudizi che lastricano la strada di alcune persone, facciano perdere di vista dei valori che vanno sempre salvati”, aveva scritto rispondendo su Facebook a chi le ha rivolto delle presunte colpe. “Prima di tutto il rispetto per delle persone, in questo caso Carlotta e io, che ci siamo sempre considerate una famiglia. E vorrei ricordare a queste ‘poverette mentali’ che mia figlia Giulia è stata cresciuta da Fabrizio. Quindi, silenzio!”. L’intervento da Maurizio Costanzo è disponibile su Wittytv.