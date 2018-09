1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un tributo postumo che proprio non è stato digerito: Rita Dalla Chiesa contesta l’omaggio di Miss Italia a Frizzi. L’edizione 2018 del concorso di bellezza renderà riconoscimento alla memoria del conduttore, scomparso nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorso. Fabrizio, al timone della kermesse dal 1988 al 2002 e poi nel 2011 e 2012, era “parte della nostra famiglia”, ha detto Patrizia Mirigliani. La patron ha deciso di ricordare il presentatore intitolandogli una fascia, che verrà consegnata nel corso della finale (in onda su La7 lunedì 17 settembre) dalla moglie Carlotta Mantovan. Ma la decisione non è stata presa bene da Rita Dalla Chiesa.

Rita Dalla Chiesa contesta l’omaggio di Miss Italia a Frizzi

La notizia del tributo con la presenza di Carlotta Mantovan a Miss Italia 2018 ha provocato la reazione della prima moglie di Frizzi. Dalla Chiesa, in un commento su Instagram, ha puntato il dito non tanto contro Patrizia Mirigliani, ma ha accusato apertamente Fabrizio Del Noce. L’ex direttore di Rai 1, ai tempi della conduzione Frizzi di Miss Italia, bollò la sua gestione come “noiosa” e “troppo buonista” e fu additato da più parti come il principale responsabile del passaggio di Fabrizio da Rai a Mediaset.

Rita Dalla Chiesa, Frizzi e il tributo della “discordia”

“Una domanda che NON vuole essere polemica” ha scritto Rita Dalla Chiesa sui social. “Ma perché, invece di omaggiarlo oggi, non gli hanno affidato le altre manifestazioni di Miss Italia quando ancora c’era? Ricordo un certo Del Noce… Giusto per sapere”. Il chiaro riferimento è a quanto successo nel 2000. Del Noce, da parte sua, si è sempre detto estraneo a quanto accaduto. “Ci fu una diversità di vedute su Miss Italia – ha spiegato l’ex direttore al Giornale – ma non si dica che fu quello il motivo per cui Fabrizio decise di andare a Mediaset. Erano questioni burocratiche e contrattuali”.