Rita Dalla Chiesa difende Fabrizio Bracconeri dagli attacchi che l’attore e suo ex collega di Forum sta ricevendo sui social. L’interprete del celebre Bruno Sacchi nella serie cult I ragazzi della 3ª C è finito nell’occhio del ciclone dopo l’indiscrezione circolata da qualche giorno sulla sua probabile partecipazione all’Isola dei Famosi.

Lontano da quattro anni dal piccolo schermo, Bracconeri si era spesso scagliato contro la tv di oggi. “Non sono più in televisione chiaramente per una scelta non mia. Da tre anni a questa parte mi sono trasferito a Trapani per stare accanto a mio figlio che ha bisogno di attenzioni e ho perso un po’ di rapporti”, ha dichiarato.

Il figlio Emanuele, 15 anni e il più giovane dei suoi quattro, è affetto da autismo. Per affidarlo ad una struttura specializzata che si prendesse cura di lui, ha mollato tutto. Bracconeri aveva anche criticato Forum, bollato come “troppo inverosimile” da quando è affidato a Barbara Palombelli. “Non è come Rita che ci metteva anima e corpo nelle cause”, aveva detto.

Dopo i rumors circa la possibilità di vederlo naufrago all’Isola dei Famosi, un commento sul suo (contestatissimo) profilo Twitter ha scatenato Dalla Chiesa. “Ho letto che partecipi all’Isola. I figli so’ piezz’e core, non piezz’ per la tv”, ha scritto un utente.

Parole che non sono affatto piaciute alla conduttrice, pronta al ritorno su Rete 4 con Italiani. “Mi vergogno io per te”, ha replicato Rita. “Chiedo rispetto per un uomo che sta lottando la sua battaglia difficile per suo figlio. Se anche andasse all’Isola, per lavorare, lo stimerei lo stesso”.

Il cinguettio ha commosso lo stesso Bracconeri. L’ex volto di Forum ha poi smentito la sua partecipazione al reality di Canale 5, al via da lunedì 22 gennaio, proprio per prendersi cura del figlio.

Bracconieri : " Ho lasciato la tv, per stare dietro a mio figlio". Mi inchino, ma. mi rialzo subito: ho letto che partecipi all'Isola. I figli son piezze e core, nn piezze per la TV. — portentoorlando (@portentoorlando) 10 gennaio 2018