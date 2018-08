54 CONDIVISI Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa difende gli animali anche sui social. La conduttrice, sempre pronta a lottare per il mondo animale, ha ingaggiato una feroce discussione sui cani che hanno messo in salvo numerose persone durante la tragedia del Ponte Morandi a Genova. Dopo il disastro, la presentatrice ha condiviso sui suoi profili la foto di un cane deceduto per il troppo lavoro nella fase dei soccorsi. “Questo eroe a quattro zampe è morto per la stanchezza dopo aver salvato 7 persone dalle macerie”, recita la didascalia dell’immagine. “Il primo cartello che vedo con scritto ‘qui non posso entrare’ chiamo la Guardia di Finanza per un controllo del vostro locale. Sappiatelo”, ha aggiunto la conduttrice.

Rita Dalla Chiesa difende gli animali eroi di Genova

Il messaggio di Dalla Chiesa ha fatto immediatamente il giro di Twitter tra commenti d’approvazione, condivisioni e complimenti per la sensibilità. Ma non tutti l’hanno presa allo stesso modo. L’utente Non sono Cinzia le ha infatti risposto: “C’era una su Facebook che aveva fatto un post di 30 righi in cui praticamente diceva che i cani devono entrare nei ristoranti perché sono degli eroi. Questo è il livello della gente al momento. Io devo mangiare con un labrador vicino perché esistono cani addestrati al salvataggio”. La risposta piccata di Rita non si è fatta attendere: “Pensa che io magari devo mangiare vicino a te!”.

Rita Dalla Chiesa, Twitter animalista

In soccorso, è arrivata anche Carolyn Smith, che ha approvato il post con un perentorio: “Sono d’accordo”. In un tweet successivo, Rita Dalla Chiesa – che vedremo nella prossima stagione con Marco Liorni ad Italia Sì su Rai 1 – ha poi accusato le pratiche dell’Eid, la Festa del Sacrificio, una delle ricorrenze più importanti per le comunità musulmane. “Per quattro giorni gli animali verranno sgozzati e lasciati morire dissanguati nelle piazze”, ha scritto. “I giorni del sacrificio, li chiamano i musulmani, ma qui siamo in Italia! Arrivano immagini terribili. Non c’entra il razzismo, perché nessuno si ribella?”.

