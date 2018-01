404 CONDIVISI Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa difende Loredana Lecciso dalle accuse che le sono piovute addosso nelle ultime settimane. La conduttrice ha voluto “scagionare” la showgirl in seguito alla rottura con Al Bano. Da una parte c’è infatti chi difende Romina Power, che a quanto pare prova ancora qualcosa per l’ex marito.

Dall’altra c’è invece chi si schiera con Lecciso. Tra questi l’ex conduttrice di Forum, che dai microfoni di Mattino Cinque ha spiegato le sue ragioni.

Dopo che Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati (a quanto pare ufficialmente), Dalla Chiesa ha specificato: “Vorrei difendere delle situazioni che oggi sembrano sfuggite di mano”. “Io sto dalla parte di Loredana”, ha subito chiarito.

“Non è detto che sia tutto vero”, aveva detto Carrisi intervistato da Il Tempo. “Innanzitutto è sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta”. Abbandonandosi poi ad un laconico “non voglio parlarne”. Dichiarazioni che vogliono dire molto per Dalla Chiesa, che ha parlato del matrimonio di Al Bano e Romina e soprattutto del rapporto tra lo stesso cantante e Lecciso, un’unione arrivata quando è finita la relazione con la figlia di Tyron Power.

Rita Dalla Chiesa difende Loredana Lecciso

“Io ho pensato a Loredana perché con Romina è sposato ma sta con Loredana e quindi mentalmente è sposato con la Lecciso”, ha detto Rita. Insomma, la conduttrice chiede a Romina di mollare la presa.

Poche ore prima, Dalla Chiesa aveva espresso la sua vicinanza ad entrambi su Instagram, postando una foto che li ritrae tutti e tre insieme in un momento apparentemente spensierato. “Vi voglio bene”, aveva commentato. Subito sono arrivati commenti contro di lei e a suo favore. Da “se lei fosse una vera amica di Al Bano non si permetterebbe di rilasciare le sue opinioni su terzi da due lire” a “complimenti per la sua responsabilità nel difendere la famiglia di un suo caro amico”. Sicuramente non finirà qui.

Vi voglio bene❤️❤️❤️❤️ Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official) in data: Gen 17, 2018 at 9:36 PST