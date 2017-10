0 CONDIVISI Condividi Tweet

Spuntano anche le prime dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa su Frizzi riguardo le condizioni di salute dell’ex marito. La donna dice di non averlo ancora visto, ma sa che sta bene grazie ai continui aggiornamenti della famiglia. La compagna del conduttore Carlotta Mantovan, infatti, la tiene sempre informata su come sta proseguendo il percorso di guarigione di Fabrizio.

Rita Dalla Chiesa su Frizzi: “La vita di Fabrizio insegna solo sorrisi”

Il sorriso non lo perde mai ed è proprio questo che caratterizza Rita Dalla Chiesa. Sapere del suo ex compagno ricoverato in ospedale per un malore deve essere stato un brutto colpo, ma la conduttrice non perde la speranza: “Fabrizio e la sua nuova famiglia, Carlotta e Stella, fanno parte della mia famiglia. È un uomo forte, sempre pieno di energie e soprattutto ottimista, inoltre è affidato, dal punto di vista medico, in ottime mani. Quindi occorre essere ottimisti: la vita stessa di Fabrizio insegna solo sorrisi“.

Fortunatamente le buone notizie non si fanno attendere e a confermare che il conduttore sta meglio è il direttore generale della Rai, Mario Orfeo: “Fabrizio Frizzi sta bene e cammina. Stamattina è riuscito ad alzarsi e a passeggiare in reparto. Lo aspettiamo all’Eredità“.

L’Eredità non riprenderà finché Frizzi non starà meglio

Frizzi ha accusato il malore lo scorso lunedì 23 ottobre durante la registrazione di una puntata de L’Eredità. I soccorsi sono stati tempestivi ed è stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dove è sotto stretta osservazione. Ora sta meglio ma la Rai ha deciso di mandare in onda alcune repliche di Don Matteo al posto del game di Rai 1 finché il conduttore non si riprenderà del tutto e sarà in grado di tornare in studio. Siamo certi che accadrà presto e che lo vedremo il prima possibile sul piccolo schermo.