285 CONDIVISI Condividi Tweet

Rita Pavone accusata di razzismo sui social. La cantante e produttrice è finita nell’occhio del ciclone per aver ritwittato un post sulla strage di Barcellona della pagina Facebook “España libre información”.

Secondo questa pagina, seguita da poco più di 2.000 persone e piena di fake news sensazionalistiche, giovedì scorso, il giorno dell’attentato a Barcellona, i venditori ambulanti che solitamente affollano la Rambla non erano al lavoro. In qualche modo sapevano dell’attentato imminente, in quanto neri o musulmani.

Un’immagine che si è rivelata subito falsa: come confermato da El Diario, l’assenza dei venditori è dovuta alle più stringenti politiche della polizia catalana, che sta limitando il fenomeno degli ambulanti nel centro della città. Non a caso il post di “España libre información” è stato successivamente rimosso dal social network in quanto bufala. Pavone, non nuova a scatenare polemiche su Facebook, ci è cascata in pieno.

Tanti utenti l’hanno accusata di avere assunto spregevoli toni razzisti. Ma la cantante ha rispedito le accuse al mittente. “Cari ‘simpatici’ amici, voi continuate pure a dire cavolate e cattiverie e io continuerò a bloccarvi e a segnalarvi alla polizia postale”, ha scritto. Ma non solo.

Rita Pavone accusata di razzismo: reagisce così

“Io che sono di casa in Spagna da 40 anni e che conosco la Catalunya da una vita, mi sento dare lezioni dal turista del fine settimana…”, ha ribadito vantando una certa conoscenza di quei luoghi. A chi le ha fatto notare che la notizia si è rivelata una bufala, l’ex “pel di carota” ha risposto (senza troppa convinzione) così: “Se un quotidiano riporta una notizia smentendola, vuol dire che quella notizia è stata riportata su molti altri quotidiani. È chiaro?”.

“Rita la zanzara” ha poi concluso la querelle. Nel peggiore possibile dei modi. “I social sono l’espressione più completa della deformazione della mente umana”, ha postato.

Rita Pavone e i suoi commenti beceri, leggete pic.twitter.com/jWcER224ty — GiacintoSe (@GiacintoSe) 20 agosto 2017

E' orrendo vedere mistificare la verità . Lo ha scritto chi ha tradotto il tweet spagnolo. Come si può vedere dalla foto. Sui vergogni ! https://t.co/f8gEhJJk6c — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) 20 agosto 2017

IO CHE SONO DI CASA IN SPAGNA DA 40 ANNI E CHE CONOSCO LA CATALUNYA DA UNA VITA, MI SENTO DARE LEZIONI DAL TURISTA DEL FINE SETTIMANA… pic.twitter.com/AXLZ85WqGJ — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) 20 agosto 2017

APPURATO ! I SOCIAL SONO L'ESPRESSIONE PIU' COMPLETA DELLA DEFORMAZIONE DELLA MENTE UMANA. LI, CESARE LOMBROSO NE AVREBBE AVUTO DA STUDIARE — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) 21 agosto 2017