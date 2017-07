0 CONDIVISI Condividi Tweet

Rita Pavone su Facebook ha postato recentemente una foto che ha fatto scalpore. La bambina prodigio del cinema e della musica ha innescato polemica sulle sue pagine social ancora una volta. Caratterino niente male, come dimostra l’ultima vicenda che ha visto, appunto, Rita Pavone contro Fiorella Mannoia riguardo l’amicizia di quest’ultima con Loredana Bertè. Ad ogni modo, qui non c’entra un volto noto della tv, anzi. Potremmo dire che il soggetto dell’immagine in questione è ben nascosto…

Rita Pavone su Facebook: è bufera per la foto di una sconosciuta

Tutto è cominciato quando la Pavone ha postato sul suo account Facebook la foto di un lato B imperfetto e coperto da un pantalone bianco che lascia intravedere l’intimo. L’immagine è stata scattata a Maiorca, dove la cantante sta soggiornando, ma non si sa a chi appartenga il fondoschiena in questione.

L’unica cosa certa, in tutta questa situazione, è che il gesto della cantante non è stato gradito agli occhi di chi ha visto un’offesa gratuita della Pavone verso una sconosciuta. Qualcuno, invece, non ha colto l’ironia dell’artista, credendo che il fondoschiena fosse il suo e commentando con solidarietà contro coloro che le hanno dato addosso. “Una donna anche se non ha più un bel lato B non sminuisce il suo valore! È il cervello quello che conta! Il lato B prima o poi decade. Non preoccupatevi che ci passerete tutte prima o poi“, scrive una fan in difesa della cantante.

Rita Paone zittisce le critiche con un altro post

Dato che la situazione è sfuggita al suo controllo, la Pavone scrive un lungo post chiarificatore su Facebook: “Detesto gli ipocriti. Detesto i farisei e detesto i finti moralisti. Detesto, cioè, coloro che passano la vita sparlando, da mattina a sera, di altri e dei loro problemi, fisici o personali e poi si adombrano e fanno i bacchettoni, gli intransigenti, i rigoristi, gli integralisti per una semplice e tenera foto che aveva il solo scopo di fare sorridere. A queste persone che si ergono censori, giudici e revisori, chiedo pertanto di non entrare più nella mia pagina personale di Facebook. Grazie. Diversamente, mi vedrò costretta a bloccarli. Io detesto, anzi, odio, i sepolcri imbiancati!“.