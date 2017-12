119 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo giorni di ansia e apprensione, finalmente Rita Rusic parla di Cecchi Gori e delle sue condizioni di salute a La Vita in Diretta. L’ex moglie del produttore scoppia in lacrime proprio durante la diretta televisiva: vedere il padre dei suoi figli in un letto d’ospedale è stata molto dura. L’attrice e i figli Mario e Vittoria sono subito partiti da Miami per raggiungere Vittorio, al momento ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma.



Appena saputo di Vittorio Cecchi Gori in coma, la famiglia si è mobilitata per proteggere la privacy dell’ex produttore. Rita Rusic è stata intervistata al telefono in diretta da Francesca Fialdini lasciandosi andare ad un pianto carico di tensione: “Quando Vittorio ci ha visti è stato contento, si è messo a piangere. Mi ha fatto una grande tenerezza“.

L’attrice rassicura tutti sulle condizioni di salute dell’ex marito: “È seguito 24 ore su 24 dal professore Antonelli. Nel reparto si danno tutti da fare. Chiaramente è ancora in prognosi riservata ma, se tutto prosegue come dovrebbe, sarà spostato in reparto. Almeno una decina di giorni sarà in ospedale“. La Rusic sottolinea il valore degli affetti: “Ho sempre creduto nel matrimonio, ho sempre creduto nelle persone per bene, nella famiglia, poi lui è il padre dei miei figli. Comunque è un uomo importante, non c’è niente da fare. Anche se non posso dire che non mi abbia fatto male, in questi momenti si dimentica tutto e siamo tutti lì, insieme“.

Lo sfogo della Rusic contro i giornalisti in diretta tv

È un momento delicato per i Cecchi Gori ed è per questo che la Rusic si scaglia contro chi strumentalizza il dolore della sua famiglia per aumentare gli ascolti. Il suo sfogo avviene proprio ai microfoni della Fialdini: “Scusa se lo dico a te. Tu sei una bravissima giornalista, ma ci sono tantissime tue colleghe che alla fine, per mezzo punto di audience in più, fanno delle domande così stupide e non vogliono andare a fondo. Io capisco che in televisione, soprattutto in certi orari, non si può essere né pesanti né cosi profondi, però se vuoi affrontare un argomento lo devi affrontare un po’ a tutto tondo. Bisogna avere il coraggio di fare delle domande giuste e non di mettersi a giocare sulla vita e sul dolore, sulle emozioni, sugli affetti. La vita è complicata e difficile, la gente lo sa“.