Rita Rusic racconta la sua vita in una lunga intervista al Corriere della Sera. La produttrice ed (ex) attrice, 57 anni, ha ripercorso il suo passato, diviso tra un’infanzia difficile e i sogni prima coltivati e poi spezzati. “Ero iscritta a Medicina alla Statale di Milano, ma per mantenermi agli studi, avevo bisogno di guadagnare: la mia era una famiglia semplice, con pochi mezzi”, ha rivelato.

“Io sono stata una bambina povera, profuga jugoslava… Quando siamo arrivati in Italia, ho vissuto per tre anni con i miei in un campo recintato dal filo spinato. Poi in collegio per altri otto anni, più che collegio una specie di istituto militare, durissimo… Questa durezza mi ha forgiato, mi ha fatto capire che dovevo eccellere per essere accettata, dovevo dare di più, combattere”.

Il suo desiderio era fare la pediatra. Nel 1980 però ha conosciuto Vittorio Cecchi Gori. Decisivo fu Adriano Celentano, che la voleva in Asso (ruolo poi andato a Edwige Fenech) e la presentò all’amico produttore. “Mettetevi nei miei panni: lui rappresentava quel mondo dei sogni dove tutto può avvenire. Inoltre era spiritoso, simpatico, molto dolce. Vittorio aveva delle doti, un imprenditore capace di creare un impero, che ha distrutto”. Quando debuttò al cinema fu nella commedia stracult Attila al fianco di Diego Abatantuono. Un esordio fortuito: Eleonora Giorgi era la prescelta per la parte ma diede forfait all’ultimo momento. Dal matrimonio con Cecchi Gori, durato 18 anni e mezzo, sono nati Vittoria e Mario. Poi la crisi ha spazzato via tutto.

“Nelle coppie le rotture avvengono perché uno dei due non crede più in quel progetto”, ha spiegato. “Vittorio ha scelto i suoi vizi a discapito della sua famiglia, del suo lavoro. Un crollo verticale il suo, si è giocato tutto, soprattutto gli affetti dei figli. Certi vizi ti dominano e non li domini più: io, moglie e madre, ho cercato di aiutarlo a uscirne, ma non c’era più niente da recuperare. Eravamo tutti a pezzi”.

Rita Rusic racconta la sua vita, da Cecchi Gori ad oggi

Dopo il matrimonio miliardario, nessun divorzio d’oro. “Solo all’inizio un assegno per i figli, cessato nel 2007 con la scusa del suo fallimento. Solo in Italia è possibile una roba del genere, negli Stati Uniti lo avrebbero arrestato. Avrei dovuto intraprendere una causa penale contro di lui. Non me la sono sentita”. Eppure l’ex marito le mise contro tanti attori e registi, come Leonardo Pieraccioni: “Quando Vittorio gli intimò di chiudere i rapporti con me, non si è ribellato, ma ha detto ok, con Rita non ci parlo più”.

Ora vive a Miami e un sassolino se dalla scarpa se l’è tolto: nel 2016 ha ottenuto l’attico di Cecchi Gori affidatole nel 1999 al termine della separazione. Ma soprattutto debutterà presto come regista del film I giorni del vento. Una storie di donne, d’amore e di guerra, ispirata a “vicende realmente avvenute: è ambientato negli anni 1944-45 fra Trieste e l’Istria. Sì, un po’ dalle mie parti, c’è un po’ di autobiografia”.