Le recenti rivelazioni di Rita Rusic su Cecchi Gori lasciano sperare in un graduale riavvicinamento tra i due ex coniugi. Nonostante le battaglie legali del passato, i due si sono ritrovati in un momento di difficoltà: appena appresa la notizia di Vittorio Cecchi Gori in coma, l’attrice si è precipitata da Miami per assistere l’ex compagno. Ad oggi le condizioni del produttore sono migliorate, ma l’equipe medica del Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato gli ha comunque imposto riposo assoluto.

Rita Rusic su Cecchi Gori: “Mi sono commossa quando l’ho visto”

Come riporta Novella 2000, Rita Rusic ha parlato delle attuali condizioni dell’ex marito e non solo. Sembra, infatti, che l’uomo abbia espresso il desiderio di tornare con l’ex moglie a Miami non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno. In questo modo Cecchi Gori potrà godere della compagnia della Rusic e dei suoi figli, che non vedeva da tempo.

Fino ad ora, infatti, solo il figlio Mario si è presentato al capezzale del produttore: i due non si vedevano da ben 3 anni. La figlia Vittoria, invece, è rimasta negli Stati Uniti per questioni burocratiche e, quindi, contro la sua volontà. Cecchi Gori aveva recentemente parlato in tv dell’estrema solitudine in cui vive, complice la lontananza dagli affetti. La Rusic, inoltre, ha confermato in una recente intervista a La Vita in Diretta di essersi commossa quando ha visto l’ex compagno inerme in un letto d’ospedale.

Cecchi Gori prima del coma: il produttore in compagnia del marito di Milly Carlucci

Il settimanale Novella 2000 è riuscito a ricostruire anche le drammatiche ore che hanno preceduto il malore del produttore: “Milly Carlucci voleva convincere Cecchi Gori a partecipare come concorrente a Ballando con le stelle e aveva mandato il marito, amico di Vittorio, in avanscoperta. Ma mentre stavano discutendo, si è avvicinato un amico in comune, docente del Policlinico Gemelli, il professore Alfredo Pontecorvi, solo per salutare. A quel punto il medico, per fortuna dotato di un occhio clinico eccezionale ha detto: ‘Ma non vedete che quest’uomo sta male? Portatelo subito al Gemelli’. Anche il medico che era con lui pare non se ne fosse reso conto, tanto che non ha chiamato un’ambulanza, ma lo ha fatto camminare alla sua auto. Una volta al Gemelli, Vittorio Cecchi Gori è stato male, entrando addirittura in coma“.