Finalmente il ritorno di Nadia Toffa: dopo tanto vociare, fake news, speranze, addirittura haters che l’accusano di mentire e polemiche, arriva l’annuncio definitivo. E, soprattutto, una foto che non lascia dubbi.

Sono mesi che non la vediamo in tv, un lunghissimo periodo in cui i suoi colleghi hanno riportato affettuosamente sue notizie. Ora, finalmente, la rivediamo in ‘abiti da lavoro’, concentrata e circondata dal suo habita del cuore: lo studio de Le Iene!

La foto che annuncia il ritorno di Nadia Toffa:

“Iena con parrucca spettinata”, scrive la presentatrice su Instagram, e tra gli hashtag troviamo un emozionante “manca poco”. In effetti il suo affezionatissimo pubblico potrà rivederla ufficialmente sul piccolo schermo, precisamente su Italia 1, il 30 di settembre.

“Inchieste in arrivo!” esclama, e tutti sotto ad acclamarla: “Sei una grande donna, hai tutta la mia ammirazione…sempre con il sorriso e avanti tutta!!! Never give up!“, scrivono i fan. E ancora: “Ci piaci anche spettinata, sei una forza“. “Sei la nostra grande guerriera“, e infine: “Sei una grande donna e una bellissima persona! Grazie per la tua semplicità che hai sempre dimostrato in televisione non è da tutti!”

Le novità de Le Iene e la grande attesa del pubblico: “Non vediamo l’ora di rivederla nel piccolo schermo”

Ad affiancarla in studio ritroveremo i suoi fedelissimi Nicola Savino e Giulio Golia, mentre nella versione de Le Iene Show, dopo l’uscita di scena di Ilary Blasi, rivedremo probabilmente Alessia Marcuzzi al timone.

La grande attesa, tuttavia, è per questo ritorno di Nadia Toffa che il pubblico è in grandissima attesa: “Non vedo l’ora di rivedere te e le tue inchieste!!! Vai e spacca iena Toffa!!”, scrivono nei commenti. E i complimenti fioccano, soprattutto per la grinta, l’energia e la determinazione che La Iena ha dimostrato in questo periodo così difficile per la sua salute.