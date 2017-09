24 CONDIVISI Condividi Tweet

La morte del padre di Aida Yespica è stato uno dei momenti più dolorosi nella vita della showgirl. Durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, è stato Cristiano Malgioglio a raccontare il periodo drammatico vissuto dalla concorrente venezuelana.

Durante una chiacchierata con Yespica e Serena Grandi, l’autore ed opinionista tv ha ricostruito quella serata maledetta in cui papà Jorge è scomparso davanti agli occhi della figlia.

Aida è una donna in lotta costante con le sue mille personalità. Cresciuta a Caracas, ha subito la separazione dei genitori come un trauma. Aveva già confessato le violenze subite da giovane, quando lei e sua sorella Zulay sono andate via di casa per sposarsi. “Ero ribelle, ho fatto impazzire papà. Volevo fare la modella, girare il mondo, e lui si preoccupava”, ha raccontato Yespica. “Per mantenerci lavoravamo entrambi: lui faceva il muratore, io la baby-sitter e la cameriera. Ma studiavo di nascosto da indossatrice”.

L’infanzia l’ha trascorsa in un ambiente difficile, quelle delle favelas. “Mio padre, a un certo punto, ha portato me e mia sorella in una zona più centrale, per farci stare meglio. Ma quando è morto, io avevo 17 anni e sono rimasta senza casa. Sono andata a vivere da un’amica, di nuovo nelle favelas. È stata dura. A volte sentivi degli spari, ti affacciavi alla finestra e vedevi per strada un uomo appena ucciso”.

La rivelazione sulla morte del padre di Aida Yespica

A questo punto è stato Malgioglio a rivelare cos’è accaduto la tragica notte in cui Jorge è scomparso. “Quando Aida era adolescente, mentre era in Venezuela aveva organizzato una serata con le amiche curiose di conoscere le sue prime esperienze da modella a Milano”, ha spiegato. “Il papà era contrario e le aveva detto di non uscire perché non si sentiva bene. La figlia, però, non gli aveva dato ascolto ed era andata a prepararsi per la sera. Dopo un po’, il signor Yespica con un filo di voce l’aveva chiamata e in pochi istanti morì davanti agli occhi della ragazza. Aida, impossibilitata a chiamare i soccorsi perché non avevano il telefono, era corsa in strada gridando”.

Senza nascondere l’emozione, Yespica ha aggiunto di essere stata rifiutata dai famigliari dopo la morte del genitore: “Io sono uscita correndo e gridando. Poi, nessuno della mia famiglia mi ha voluta, mi hanno buttato fuori di casa. Ho dovuto pagare il funerale e tornare in Italia”. Il video della conversazione è disponibile qui.