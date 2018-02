241 CONDIVISI Condividi Tweet

Angela Franchini è una cara amica di Al Bano. È presidente di una associazione anti-usura e collabora con associazioni di settore. Proprio in uno di questi eventi ha conosciuto il cantante e da allora è diventata di famiglia. Si è presa carico della sua posta lavorando da “ghostwriter”, i suoi figli sono intimi di quelli di Carrisi.

Insomma, tra i due si è creato un affiatamento speciale. Per questo, intervistata dal sito Puglia In, ha specificato che “quello che si legge sui giornali è tutto inventato, io ne sono la prova vivente”.

Il riferimento, ovviamente, è alla rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso. “Se lui avesse voluto avrebbe potuto creare una relazione con me, e io con lui, e invece è assolutamente un buon amico. Non tradisce mai la fiducia nella compagna e dei figli”. “Andiamo proprio al nocciolo, Romina Power tira fuori sui media un Al Bano che non è quello reale” ha spiegato Franchini. “Lui è un uomo riservato nei suoi sentimenti, si chiude a riccio nel suo privato, è una persona che odia mettere in piazza il suo quotidiano, mentre lei lo tira nella ressa mediatica”.

Cosa vuole allora Romina? “Credo che lei rivoglia il suo posto. Questa è l’unica cosa che mi sento di dire. Loredana ha conosciuto un Al Bano ‘libero’, non si è intromessa in nessuna relazione. Nonostante questo, evidentemente, dopo la riunione artistica, Romina ha avuto un ritorno nostalgico…” “Qualcosa l’ha riportata indietro nel tempo. Se Al Bano non avesse un’altra donna e un’altra famiglia, probabilmente non avrebbe nessun problema a ricomporre una relazione, che comunque, a mio avviso, non sarebbe più quella di un tempo. Come ricorda sempre lui: ‘Dopo tanti anni di guerre, non si torna come prima’. Lui è prima un padre, e scommette tutto sui suoi figli”.

Le rivelazioni dell’amica di Al Bano

“Al Bano non entra nelle questioni di gossip, e con Romina ci lavora” ha aggiunto a Puglia In. “Comunque a lei è legato, almeno per quest’altro anno in cui faranno concerti assieme. Sarebbe brutto anche nei confronti dei fan, parole sue: ‘Siamo passati da una fase di scontri, ad una d’incontri.’ Dopo vent’anni di litigi finalmente c’è dialogo, ed anche Loredana, ha bisogno di tranquillità”.

La parte lesa è senza dubbio Lecciso: “La mortifica la volontà di Romina di farla passare per la parte debole, fragile, che non ha presa sul suo uomo. Qualunque donna ne sarebbe ferita. Dopo 18 anni Loredana non è una comparsa, è il quotidiano ed il presente, di Al Bano. Loredana ha sempre fatto appelli per la famiglia allargata, lei ha dichiarato che lui avrebbe potuto avere dieci ex mogli, l’importante è che non si superi la soglia di rispetto”.