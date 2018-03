0 CONDIVISI Condividi Tweet

Non molti sanno che, nell’ambiente televisivo e tra il pubblico del nostro paese, si è soliti considerare Roberta Bruzzone icona gay: ma cosa ne pensa la celebre criminologa di questa qualifica? La sua risposta è un po’ diversa da quella di Gabriel Garko, che a Sanremo 2016 si è dichiarato assolutamente favorevole che lo si definisse in quel modo.

Roberta Bruzzone icona gay? La reazione della criminologa TV:

Durante un’intervista su Belve (in onda sul canale Nove e a cura di Francesca Fagnani) le è stata posta proprio questa domanda: “La inorgoglisce essere un’icona lesbo?”.

Con fare lievemente seccato, l’intervistata ha prontamente commentato: “No, non mi sposta proprio niente, non mi interessa. Un conto è dire che sono un’icona gay che è una circostanza, un altro conto è dire che ero in un locale gay alla consolle: sono due cose molto diverse. Se parli di me, devi farlo con cognizione di causa, altrimenti sono cavoli amari”.

L’episodio a cui fa riferimento il celebre volto del piccolo schermo si riallaccia ad una sua vecchia dichiarazione, in cui – a seguito di un presunto avvistamento in un locale omosessuale – spiegava come la diffusione di una notizia del genere avesse causato “danni gravissimi alla sua onorabilità professionale“.

Insomma: Roberta Bruzzone icona gay, ma non da associare ad un certo tipo di nightlife. È questo che voleva suggerire la sua reazione? “Certo – risponde la criminologa – se non sono in un locale perché devi attribuire la mia presenza? Non è esagerato, assolutamente no. Se dico che lei era sulla via Salaria a passeggiare e si sono fermati gli automobilisti …”.

La spiegazione della criminologa di fronte alle sue precisazioni

A questo punto l’atmosfera si fa tesa, e la presentatrice specifica: “Sono cose diverse, fare la prostituta e frequentare un locale gay”. E la Bruzzone si trova quindi a dover spiegare meglio le sue parole: “Il modo in cui fu presentata la questione, era assolutamente propenso ad accreditare un certo genere, non di interesse ses*uale, ma di atteggiamento e comportamento. Poiché mi è lontanissimo quel tipo di attività l’ho ritenuta una circostanza squallida e falsa, quindi mi sono mossa. Mi pare di averli querelati, ne ho querelati diversi e non ricordo con precisione”.