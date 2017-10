196 CONDIVISI Condividi Tweet

Roberta Giarrusso racconta la gravidanza per la prima volta. Un parto difficile che lo scorso 20 luglio l’ha resa mamma della piccola Giulia. L’attrice e modella, 35 anni, e il compagno Riccardo Di Pasquale sono diventati genitori di una bambina che non hanno esitato a definire “un piccolo miracolo”.

“Il nome Giulia piaceva tanto a entrambi”, aveva raccontato la star di Carabinieri e Squadra antimafia – Palermo oggi. “In molti ruoli mi sono chiamata così e mi ha sempre ispirato l’idea di una donna forte e sensibile, come vorrei fosse mia figlia”.

La showgirl palermitana ha spiegato al settimanale Diva e Donna il perché di uno spavento così grande quando Giulia è venuta alla luce. “Ho fatto il cesareo d’urgenza”, ha rivelato. “Appena nata stava bene: nessuna conseguenza, solo una grande paura per me e per il papà. Giulia è il nostro miracolo”.

“Avevo previsto di fare il parto naturale”, ha poi specificato Giarrusso. “Durante il tracciato i medici hanno scoperto un abbassamento del battito del cuore della bambina: a ogni contrazione andava sempre più in sofferenza cardiaca, quindi mi hanno fatto il cesareo d’urgenza”.

Roberta Giarrusso racconta la gravidanza difficile

Una sofferenza che era iniziata proprio nelle prime settimane della gravidanza quando l’attrice aveva avuto un’emorragia interna che le ha fatto temere di perdere la bimba. Dopo il parto, rimettersi in forma non è stata impresa delle più facili: “La ripresa dal cesareo è stata lenta e io ero arrabbiata perché volevo subito prenderla in braccio, ma non riuscivo neppure ad alzarmi dal letto dal dolore”.

Fortunatamente, una volta tornata a casa, Roberta ha riequilibrato le sofferenza con una gioia enorme. “Stare con mia figlia mi fa stare bene con me stessa. Me la porto anche in palestra”, ha detto. Un aiuto importante è arrivato dal compagno Riccardo: “Sono sempre più convinta di avere al mio fianco l’uomo giusto”.

Buongiorno da noi…capoccetta mia❤️♥️ Un post condiviso da Roberta Giarrusso (@robertagiarrusso) in data: 26 Set 2017 alle ore 00:59 PDT