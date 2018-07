233 CONDIVISI Condividi Tweet

Polemica per Roberto Benigni e l’ambulanza che lo ha portato dalla Sardegna a Milano. L’attore e regista è stato protagonista di uno sfortunato incidente durante una gita in mare a La Maddalena. Il Premio Oscar si trovava nell’arcipelago delle meraviglie quando, non lontano da Palau, un’onda improvvisa ha fatto sobbalzare il gommone e gli ha fatto battere violentemente la schiena. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari, Benigni è stato sottoposto ad accertamenti e ricoverato nel reparto di Ortopedia delle cliniche universitarie. Fin qui nulla di strano. Ciò che è successo in seguito alle sue dimissioni ha scatenato il solito putiferio.

Roberto Benigni e l’ambulanza “privilegiata”

Dopo essere stato ricoverato, Benigni avrebbe ricevuto dei “trattamenti di favore” al momenti di lasciare l’ospedale. La denuncia arriva dal consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, che ha affidato la sua protesta al giornale La Nuova Sardegna. Secondo Tedde, il direttore generale Antonio D’Urso ed il direttore sanitario Orrù avrebbero avuto un occhio di riguardo per l’attore, molto legato a questa zona della Sardegna, dove trascorre le vacanze da più di vent’anni. I due dirigenti, pur di trattare con i guanti Benigni, avrebbero – nella ricostruzione del consigliere – mandato in tilt tutto il reparto di Ortopedia, già pieno di lavoro e alle prese con problemi relativi allo smaltimento degli incarichi.

Roberto Benigni, incidente delle polemiche

“Il manager – scrive Tedde – ha certificato che nell’Aou di Sassari ci sono ammalati di serie A e ammalati di serie B. A meno che non sia uso accogliere nello stesso modo tutti gli ammalati ricoverati presso l’azienda ospedaliera universitaria. Ma ne dubitiamo”. Ma non finisce qui. Quando Benigni ha lasciato l’ospedale per raggiungere il San Raffaele di Milano dall’aeroporto di Alghero, sarebbe stato assistito nei suoi spostamenti da numerosi membri del personale ospedaliero. Questi si sarebbero prodigati nel creare una vera e propria barriera umana, con teli e lenzuola bianche issate a protezione della privacy. Il trasferimento in autolettiga sarebbe stato completato con un passaggio fin sotto il jet-ambulanza in attesa sulla pista.