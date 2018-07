1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Roberto Benigni ricoverato per un brutto incidente occorso in mare a La Maddalena: è successo ieri in Sardegna, dove l’attore e regista è in vacanza da giorni. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, il Premio Oscar si trovava nell’arcipelago delle meraviglie quando, non lontano da Palau, un’onda improvvisa ha fatto sobbalzare il gommone e fatto battere violentemente la schiena all’attore. In quel momento Benigni stava compiendo un’escursione in compagnia di alcuni amici.

Roberto Benigni ricoverato: incidente in mare

I compagni di navigazione si sono immediatamente diretti verso Palau e hanno attivato i soccorsi. Benigni continuava a lamentare un fortissimo dolore alla regione lombare, così è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari. Sottoposto ad accertamenti, l’attore, 66 anni, è ricoverato nel reparto di Ortopedia delle cliniche universitarie. Si attendono ulteriori notizie dalla redazione locale di La Nuova Sardegna, che ricorda come Benigni sia molto legato all’isola, dove trascorre le vacanze da più di vent’anni.

Roberto Benigni, film e Oscar non bastano per evitare odio

Benigni, le cui ultime apparizioni pubbliche sono state al Festival di Cannes 2018 per premiare Marcello Fonte e a Forte dei Marmi per ritirare il riconoscimento alla carriera del Premio Satira, è stato subito oggetto di odio e derisione sui social. “Sicuramente con Saviano e Lerner stavano cercando di soccorrere qualche profugo”, si legge in uno dei tanti commenti arrivati da parte dei suoi haters. “Fa la fine di Marchionne”, recita un altro. D’altronde non è la prima volta che l’attore diventa un bersaglio per gli ultrà della politica sui social. Gli odiatori da tastiera gli rimproverano di tutto: i compensi per gli spettacoli in Rai, il sostegno al referendum costituzionale di Renzi, l’esaurimento della sua vis comica e dissacratoria, l’essere ricco e “comunista”. Come se l’Oscar o la popolarità dei suoi film fosse dovuta alle scelta politiche invece che al gradimento del pubblico.