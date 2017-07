0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’attore Roberto Brunetti è stato arrestato martedì pomeriggio, poco dopo le 18. L’artista, meglio conosciuto come ‘Er patata‘, è stato pizzicato a comprare cocaina in via Mameli a Roma dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Trastevere. L’accusa è quella di detenzione di sostanze stupefacenti. Al momento Brunetti è agli arresti domiciliari. Da tempo l’attore era in crisi ed aveva annunciato l’abbandono del cinema per mancanza di contratti e proposte di collaborazione.

Roberto Brunetti agli arresti domiciliari

Brunetti è stato pizzicato da militari in borghese che svolgevano loro regolare turno di perlustrazione. Non sono mancati momenti di tensione durante l’arresto: lo spacciatore, infatti, ha tentato in un primo momento di aggredire i carabinieri. Una volta eseguito l’arresto dei due, comunque, sono scattati i controlli e in casa dell’attore sono stati trovati circa un chilo di hashish e la stessa quantità di marijuana.

Er patata non è nuovo a questo tipo di guai con la legge. Già nel 2009, infatti, l’attore fu trovato in possesso di 100 grammi di hashish nascosti nel motorino. Quella volta fu fermato in zona Tuscolana, dove gli venne chiesto di controllare il veicolo. Dopo aver trovato il panetto di hashish, le perquisizioni continuarono a casa dove furono trovati altri 100 grammi della stessa sostanza. Brunetti, in sua difesa, ammise che quanto rinvenuto era per uso personale e non per altri scopi.

Brunetti: da star del cinema a pescivendolo

La lista di film cui Roberto Brunetti ha partecipato non è molto lunga ma, in compenso, si può dire che l’attore abbia collaborato con pezzi grossi del grande schermo. Un esempio ne è la pellicola cult Romanzo Criminale diretta da Michele Placido. Purtroppo la crisi colpisce tutti, anche personaggi famosi, ed è per questo motivo che da qualche anno Er patata non calca più le scene. In una memorabile intervista a Pomeriggio Cinque, ospite di Barbara D’Urso, l’attore rivelò di aver aperto una pescheria per tirare a campare in quanto da anni le proposte di lavoro in ambito artistico venivano a mancare.