Roberto Farnesi e la sua fidanzata continuano a far discutere. Ma l’attore non ci sta e replica alle accuse in maniera dura e definitiva. Il divo della tv italiana, protagonista di fiction amate dal pubblico come Le tre rose di Eva e Solo per amore, è fidanzato dal 2015 con Lucya Belcastro, di 24 anni più giovane. Lui, classe 1969, ha compiuto 49 anni lo scorso 19 luglio, ma questa differenza d’età proprio non gli interessa. “Molti colleghi hanno fidanzate o mogli molto più giovani, ma solo io ricevo delle critiche”, ha sbottato in una intervista concessa al settimanale DiPiù Tv.

Roberto Farnesi, fidanzata fa discutere

“Forse perché ne ho avuta più di una, ma è un caso: non sono certo andato a cercarle all’uscita di un liceo”, ha subito precisato Farnesi. “Ho avuto anche compagne della mia età o più grandi di me. Non ho mai scartato a priori una persona in base all’età: quando una donna mi piace non le chiedo la carta d’identità, agisco d’istinto”. Già in passato l’attore aveva spiegato come Lucya gli abbia fatto capire che “se vuoi far durare una storia devi imparare a guardare nella stessa direzione. Prima mi chiudevo in me stesso e trascuravo la persona che avevo di fianco. Oggi non lo faccio più. O almeno ci provo”.

Roberto Farnesi, fiction in arrivo dal 10 settembre

Figlio di un generale dell’esercito, Farnesi ha spiegato che il padre aveva 25 anni più di sua madre quando i genitori si sono sposati e il loro matrimonio è durato più di 30 anni, fino a quando non è morto il papà. In ogni caso, l’attore su matrimonio e paternità ha le idee chiare: no alla prima possibilità, sì alla seconda. Al momento, al centro della sua vita, oltre a Lucya c’è soprattutto il lavoro: dal 10 settembre lo vedremo tra i protagonisti de Il Paradiso delle Signore 3, la fiction che abbandona la consueta programmazione serale per approdare a quella pomeridiana, dal lunedì al venerdì alle 15:30 su Rai 1.