1 CONDIVISI Condividi Tweet

Roberto Farnesi su matrimonio e paternità ha le idee chiare: no alla prima possibilità, sì alla seconda. L’attore di Solo per amore 2 – Destini incrociati, che si è concluso mercoledì 28 giugno con l’ottava e ultima puntata, non ha mai nascosto il suo punto di vista su legami ed eredità.

Farnesi è stato criticato per le sue relazioni. Da anni è bersaglio della cronaca rosa perché si accompagna a giovanissime fidanzate. La sua ultima fiamma, Lucya Belcastro, è di 24 anni più giovane di lui.

Se nella fiction di Canale 5 interpreta il medico di frontiera Andrea Fiore, nella vita l’attore toscano non crede nelle unioni eterne. “Non è che io sia allergico per partito preso al matrimonio, ma non lo ritengo un passo necessario”, ha raccontato al magazine Intimità.

“Dico che se uno crede nel sacramento del matrimonio è giusto che si sposi in chiesa”, ha specificato. “Nel mio caso, pur essendo cattolico, non sono praticante, vado in chiesa solo alle feste comandate, a Natale e a Pasqua, quindi non sento il richiamo di un matrimonio religioso”.

Roberto Farnesi su matrimonio e paternità: le sue parole

“Anche per Lucya le nozze non sono tra le priorità. In altre parole, andiamo d’amore e d’accordo su tutto, anche sul considerare il contratto di matrimonio superato”, ha aggiunto. Sul diventare padre, invece, la faccenda cambia completamente. “Un figlio è una cosa fondamentale per una famiglia e io, a 47 anni, ci sto pensando seriamente. Spero che questo mio desiderio si possa concretizzare nel breve termine. Maschio o femmina non importa, basta che nasca un figlio sano e bello”.

Intanto, si allena con il suo “figlio peloso”. “Nel frattempo mi consolo coccolando il mio Django, un meraviglioso pastore alsaziano di due anni. L’ho chiamato così in omaggio al mitico protagonista dei film di Sergio Corbucci e di Quentin Tarantino”.

Buona giornata da me e … Django! E tra poco ci vedremo su can5 con Solo per amore2 Destini Incrociati…Django é un pó invidioso..perche lui non ci sarà…peró lo guarderá con me…rosicando! Un post condiviso da Profilo Ufficiale (@farnesiroberto) in data: 13 Apr 2017 alle ore 03:55 PDT