Mentre una delle coppie di Hollywood scoppia ( per chi non lo avesse letto, infatti, giunge notizia che Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono lasciati) un altro celebre amore dello showbusiness italiano si rivela: ecco, infatti, le rivelazioni sui difficili inizi di Rocio Munoz con Raoul Bova.

Le critiche ricevute da Rocio Munoz con Raoul Bova: “Sono stata trattata molto ingiustamente”

La loro relazione va avanti ormai da 5 anni, tre anni fa hanno avuto la splendida Luna e insieme sono un vero e proprio congiunto di fascino e stile:

Eppure le rose del loro giardino non sono sempre state così rosse. La bella attrice – che ha esordito proprio nel film ‘Immaturi’, dove ha avuto la fortuna di incontrare il suo futuro compagno di vita – ha rivelato di esser stata duramente criticata agli inizi della loro storia, quando l’attore era ancora in fase di separazione da Chiara Giordano.

Fiumi di gossip, rumors e ‘haters’: ospite a Verissimo, la bella spagnola ha ricordato l’amarezza di quel difficile periodo: “Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo subendo era ingiusto. Mi ha ferito essere giudicata a prescindere, senza sapere nulla di me, dei sentimenti che vivevo. Come si fa a gestire quello che uno prova, è impossibile“.

Si sono trovati perché erano due anime ‘ferite’: la vera storia dell’inizio della loro relazione

Nonostante questo, il loro amore è nato, cresciuto e diventato solido, felice. Nonostante tutto: “È stato l’incontro tra due persone con le loro ferite – ha infatti spiegato la Munoz – Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo. La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono. Ci ha legato da subito la fede e l’amore per la natura“.