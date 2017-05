32 CONDIVISI Condividi Tweet

L’abbiamo ammirata nell’ultima stagione di ‘Un Passo Dal Cielo 4‘ al fianco di Daniele Liotti e Fedez e di recente è apparsa in tutto il suo splendore in alcuni scatti mozzafiato ad Ibiza: ma cosa cela Rocio Munoz Morales dietro quei profondi occhi scuri e quel sorriso argentino?

Le confessioni di Rocio Munoz Morales: quella volta che ha avuto paura e si è sentita sola in un paese straniero

Nella sua confessione a cuore aperto al settimanale Grazia sono venuti fuori degli aspetti nascosti della sua relazione con Raoul Bova: pare infatti che la bella modella e attrice abbia attraversato un brutto periodo dopo aver deciso di trasferirsi in Italia per amore del suo compagno.

“Da quando sto con Raoul, vivo in Italia e per me c’è sempre stato lui con tutto il suo amore. Ma nonostante questo ho passato momenti in cui mi sentivo molto sola, in un paese che non era il mio, dove capitava che i giornali scrivessero cose orribili e soprattutto false di me. Io sono una persona positiva, ma mi capitava di essere triste. Poi è nata Luna e non mi sono mai, mai più sentita sola.”

Il legame speciale con Luna e il rapporto con Raoul

L’arrivo della figlia ha profondamente cambiato Rocio Munoz Morales. A spiegarlo è lei stessa con estrema dolcezza “Avevo un sacco di sogni. Non immaginavo quanto potesse essere grande questo: essere madre, quello che provo da quando lo sono. Non sono capace a raccontarlo, credo che non riuscirei a trovare abbastanza parole nemmeno nella mia lingua. Sono una persona che vive di sentimento: amo profondamente la mia famiglia d’origine, il mio compagno, le persone più care. Sono una donna che conosce l’amore. Ma quello che provo con Luna è diverso. È un linguaggio senza parole. Io la guardo e so tutto di lei. Lei mi guarda e sa tutto di me. Nei miei momenti più fragili è lei la mia forza.”

Per quanto riguarda la sintonia tra lei e il bel divo di Ultimo e Piccolo Grande Amore, pare che siano passati al livello successivo di una relazione matura: “Sì, il nostro amore è cresciuto molto. Adesso io non sono più la ragazza che sogna il principe azzurro sul suo cavallo bianco. Io e Raoul siamo più forti, più indulgenti l’una con l’altro, più uniti. Viviamo un amore più maturo.”