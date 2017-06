63 CONDIVISI Condividi Tweet

I fan di Uomini e Donne saranno felici di sapere che il romanzo di Gemma Galgani è stato pubblicato. La dama del trono over ha deciso di raccontare la sua vita tramite le pagine del settimanale Di Più. La storia sarà pubblicata a puntate in un inserto da staccare e leggere comodamente ovunque lo si voglia. La Galgani è la protagonista assoluta del trono over da parecchi anni e sulla sua figura vi sono numerosi contrasti. Come ogni personaggio pubblico che si rispetti, infatti, c’è chi la ama e chi la odia. Tra questi ultimi vi è l’opinionista di punta dello show: Tina Cipollari e Gemma Galgani non vanno d’accordo. Chi sa come avrà preso la notizia del romanzo la giurata di Selfie…

Il romanzo di Gemma Galgani in edicola: la dama parla di Giorgio e di Marco

Nel romanzo della Galgani siamo sicuri che troveremo stralci di vita della dama vissuti insieme al grande amore Giorgio Manetti. Intanto, Gemma ha rilasciato recentemente un’intervista dove parla della sua relazione con Marco Firpo. “Sono innamorata e ogni giorno che trascorriamo insieme non fa che aumentare il mio amore. E poi con Marco mi diverto con poco“. Che si tratti di una frecciatina all’ex Manetti?

L’intervista continua e Gemma parla del matrimonio: “Cerco solo serenità e benessere. Non voglio rivoluzionare né la sua vita, né la mia. Sono una donna indipendente: ho la mia casa a Torino, il mio lavoro di direttrice di sala in un teatro di Torino, non voglio la fede al dito, non voglio la convivenza. Voglio essere felice, serena“.

Gemma contro Giorgio: “Marco è molto meglio”

Nonostante Gemma sia molto innamorata, riconosce i limiti del suo attuale compagno: “Io sono più lanciata di lui; lui ha un po’ più il freno a mano tirato. Ognuno ha i propri tempi e Marco non va forzato. L’ho già imparato a mie spese“. Molto probabilmente quest’ultima frase è riferita alle passate relazioni fallimentari della donna avute in passato nel corso di Uomini e Donne. La Galgani, comunque, non si risparmia in commenti verso l’ex grande amore: “Quello che fa Giorgio mi lascia proprio indifferente. Ho capito che Marco è molto meglio di Giorgio. Con quest’ultimo c’era meno comunicazione e meno rispetto“.